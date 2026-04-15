El presidente de la FIFA participa en Miami en el seminario sobre buena gobernanza dirigido a directivos caribeños

Gianni Infantino: "La buena gobernanza es imprescindible en todo lo que hacemos"

Los directivos han participado en cursos regulares sobre buenas prácticas en materia de gobernanza

El programa ejecutivo sobre buena gobernanza del portal de formación FIFA Campus se impartió en la región del Caribe justo después de que el curso concluyera en Asia-Oceanía

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió en Miami (Estados Unidos) al último módulo previo a la ceremonia de graduación del programa ejecutivo sobre buena gobernanza de FIFA Campus (región de América-Caribe). El curso, de dos días de duración, tuvo lugar en la Freedom Tower y puso el colofón a una formación integral en la que participaron 26 altos cargos de federaciones miembro de la FIFA pertenecientes a la región del Caribe.

Dirigido por el abogado inglés Nicholas Coward, el programa busca reforzar los estándares de gobernanza y las competencias en liderazgo. Desde diciembre de 2025, los presidentes y secretarios generales participantes han completado cinco módulos en línea que abarcan ámbitos tan importantes como el cumplimiento constitucional, la integridad del fútbol, la gobernanza financiera y la gobernanza operativa.

En su alocución a los participantes, el presidente de la FIFA subrayó que la buena gobernanza ha sido un pilar fundamental para la institución a lo largo de los últimos diez años.

"La buena gobernanza es absolutamente imprescindible en todo lo que hacemos —dijo Gianni Infantino a los asistentes—. Debemos actuar de manera que, mientras estemos aquí, nos preocupemos de las instituciones que dirigimos y administramos. Debemos garantizar que estas instituciones prosperen y se ganen el respeto de la sociedad, porque todo lo que hacemos es para la sociedad y para los niños, y debemos procurar que, cuando nos vayamos, dejemos nuestra organización en una situación mejor que cuando llegamos. Hace diez u once años, la situación de la FIFA era muy mala, porque había dejado de centrarse en la buena gobernanza y en aplicarla. Nosotros hemos tratado de restaurar la confianza en la organización, y actualmente somos una institución que genera confianza en todo el mundo".

Asimismo, el presidente de la FIFA destacó que una gobernanza sólida posibilita que las demás actividades de la FIFA prosperen.