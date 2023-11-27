En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el presidente de la FIFA dijo en Los Ángeles que la ciudad ha de prepararse para “un momento realmente histórico”

Gianni Infantino asistió a la fiesta inaugural de la Copa Mundial 2026 en Los Ángeles, celebrada en el maravilloso Los Angeles Memorial Coliseum

Muy cerca de allí, el Estadio de Los Ángeles albergará ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluido el primer partido del torneo en suelo estadounidense

Los Ángeles, conocida como la capital mundial del entretenimiento, también fue sede de la Copa Mundial de la FIFA™ en 1994 y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 1999 y 2003

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se dirigió a los presentes en la fiesta de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles y les dijo que se prepararan para “un momento realmente histórico” en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El viernes 12 de junio de 2026, la ciudad albergará el primer partido del torneo en suelo estadounidense, en el que se enfrentarán Estados Unidos y Paraguay.

En su alocución ante el público en el emblemático Los Angeles Memorial Coliseum, Infantino afirmó: “Los Ángeles es la capital mundial del entretenimiento. Eso ya lo sabemos. Todo el que esté relacionado con el entretenimiento tiene que venir aquí. El hecho de arrancar esta Copa Mundial (de la FIFA) por todo lo alto desde aquí para conquistar el mundo entero será algo único y especial”.

En el acto participaron miembros del comité local de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; representantes del deporte, el turismo y los negocios locales; y embajadores de la Comunidad de la Copa Mundial 2026 en Los Ángeles: el actor Will Ferrell, la ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ Mia Hamm, el exinternacional estadounidense Cobi Jones, la actriz Eva Longoria y el rapero Snoop Dogg.

La fiesta, que contó con la actuación de la reconocida cantante y compositora Melissa Etheridge, marcó el comienzo de un mes crucial para la ciudad. El 12 de junio, un día después del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Ciudad de México, que está llamada a batir todos los récords, el torneo dará inicio en Estados Unidos con el duelo entre la anfitriona y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.

Ese será el primero de los ocho impresionantes encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputarán en este deslumbrante y moderno recinto. Estados Unidos volverá allí el 25 de junio para su último compromiso con el Grupo D, contra Turquía, uno de los cinco partidos de la fase de grupos que se llevarán a cabo en Los Ángeles. Luego, la ciudad albergará dos choques de dieciseisavos de final, seguidos de uno de cuartos el 10 de julio.

Sin embargo, en Los Ángeles, esta Copa Mundial de la FIFA™ irá más allá de los partidos. El comité local ha trabajado arduamente para garantizar que este certamen pionero sea también una verdadera celebración comunitaria que contribuya a unir a una de las áreas metropolitanas más grandes y diversas del continente. Del 11 al 14 de junio, el Coliseum albergará un FIFA Fan Festival cargado de actividades y entretenimiento. Después, el comité local abrirá Fan Zones de varios días de duración en 10 ubicaciones accesibles repartidas por toda la región.

“Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas aquí presentes, porque organizar este FIFA Fan Festival, las 10 Fan Zones por toda el área y, por supuesto, la Copa Mundial (de la FIFA) y ocho partidos épicos aquí en Los Ángeles es algo único. Esta no es solo una Copa Mundial (de la FIFA). Esta será la más grande y mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia”, agregó el presidente de la FIFA.

Los Ángeles ya albergó la edición de 1994 de la Copa Mundial de la FIFA, incluida la final, en la que Brasil reclamó su cuarta corona después de imponerse a Italia en los penales, tras un empate a 0 en el tiempo reglamentario. La ciudad también fue sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 1999 y 2003, incluidas ambas finales, que ganaron Estados Unidos y Alemania, respectivamente. “A día de hoy sigue teniendo todos los ingredientes para ser una sede ideal de la Copa Mundial de la FIFA”, apuntó Infantino.