Gianni Infantino, galardonado con el premio Titan of Freedom

El presidente de la FIFA recibió el reconocimiento del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida

Gianni Infantino: "La Copa Mundial de la FIFA unirá el mundo, y la unidad es un pilar de la libertad"

Infantino ha sido premiado por "ampliar las oportunidades, fomentar la participación y unir a miles de millones de personas"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido galardonado con el premio "Titan of Freedom" que concede el prestigioso Centro Adam Smith para la Libertad Económica en Miami (Estados Unidos).

El galardón se debe a su dedicación y liderazgo al frente del órgano rector del fútbol mundial, que en sus diez años de presidencia se ha transformado en una organización respetada en todo el mundo.

El presidente de la FIFA "ha llevado el deporte más querido en el mundo a todos los rincones del planeta, ampliando las oportunidades, fomentando la participación y uniendo a miles de millones de personas bajo el estandarte del fútbol", explicó Pamela Silva, presentadora de la ceremonia, el pasado 16 de mayo.

En su discurso de agradecimiento, el presidente de la FIFA declaró: "Es un gran honor estar hoy aquí en la Universidad Internacional de Florida para recibir este magnífico galardón del Centro Adam Smith para la Libertad Económica. La libertad, como todos ustedes saben, es muy importante, sobre todo en una época como la que estamos viviendo actualmente.

En apenas tres semanas, dará comienzo en México, Canadá y Estados Unidos el mayor acontecimiento mundial, y no solo deportivo, sino también social y cultural —dijo entre aplausos—. La Copa Mundial de la FIFA unirá el mundo, y la unidad es un pilar de la libertad. Se trata de estrechar lazos. El mundo, y más ahora, necesita motivos para estrechar lazos y compartir alegría y felicidad".

Además de Infantino, también resultaron laureados el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, la empresaria y filántropa Maris Franca Llorens Antognoli, el presentador de televisión mexicano Enrique Acevedo, el cantante y compositor cubano Yotuel Romero, el empresario español Antonio Huertas y el senador estadounidense Bernie Moreno.

En su intervención ante el público que asistió a la gala "Champion of Freedom Dinner & Celebration", Infantino dijo que la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se inaugurará el 11 de junio en Ciudad de México, servirá para unir el fútbol y cambiar el panorama en Norteamérica, ya que Canadá y Estados Unidos también acogerán este torneo de 48 equipos.

"Sé que este año se celebra el 250.º aniversario de los Estados Unidos de América, un país que hasta ahora nunca ha sido conquistado. Y digo hasta ahora porque pronto lo será. El fútbol, con su alegría y su felicidad, conquistará Estados Unidos a partir del 11 de junio gracias a la Copa Mundial de la FIFA", afirmó.