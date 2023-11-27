"Todos los ojos estarán puestos en Norteamérica", afirma el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante las Naciones Unidas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asiste al evento realizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York

Esta recepción, organizada por la Misión Permanente de Catar ante las Naciones Unidas, busca celebrar y conectar las Copas Mundiales de la FIFA™ de 2022 y 2026

Infantino subrayó cómo la Copa Mundial de la FIFA™ une al mundo

El presidente de la FIFA les explicó a las Naciones Unidas en Nueva York cómo el fútbol y la Copa Mundial de la FIFA™ unen al mundo como ningún otro evento.

Infantino visitó la sede de las Naciones Unidas para asistir a "De la Copa Mundial de la FIFA 2022™ a la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Un legado vivo", un evento especial de alto nivel que conmemoró la capacidad única del fútbol para unir a las personas y las naciones.

El evento lo organizó la Misión Permanente de Catar ante las Naciones Unidas y conectó el legado de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, la primera que se celebró en el mundo árabe y Medio Oriente, con el de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que organizan en conjunto Canadá, México y Estados Unidos.

"Pasamos mucho tiempo hablando de lo que nos divide, pero nos dimos cuenta de que, cuando reúnes a un grupo de personas, son muchas más las cosas que las unen que las que las separan", dijo el presidente de la FIFA.

Pasamos mucho tiempo hablando de lo que nos divide, pero nos dimos cuenta de que, cuando reúnes a un grupo de personas, son muchas más las cosas que las unen que las que las separan Gianni Infantino Presidente de la FIFA

"Siempre sucede en la Copa Mundial de la FIFA™. Lo vimos en Catar en 2022, y estoy seguro de que lo veremos de nuevo en Norteamérica en 20 días y durante el próximo mes y medio cuando unamos al mundo aquí.

A menudo olvidamos que debemos ser felices. Debemos intentar celebrar el tiempo que tenemos aquí, y justo de eso se trata la Copa Mundial de la FIFA™. Fue así en 2022 y volverá a serlo en 2026. Para mí, este es el legado vivo más importante, uno que nos invita a disfrutar de la compañía mutua, unir el mundo, ser felices y pasar buenos momentos juntos".

A través de las palabras del presidente de la FIFA y otros ponentes, el público pudo reflexionar sobre cómo el legado de la Copa Mundial de la FIFA™ sigue reforzando el papel del fútbol como una plataforma para la cooperación internacional, las oportunidades económicas y el progreso conjunto.

La organización anfitriona, la Misión Permanente de Catar ante las Naciones Unidas, se creó en 1971 cuando el país pasó a formar parte de las Naciones Unidas.

Durante el evento, muchos ponentes se enfocaron en el legado y las lecciones aprendidas en Catar para garantizar un éxito similar en Norteamérica, e Infantino afirmó que la buena voluntad, la participación de los aficionados y el impacto positivo de Catar 2022™ se mantendrán en la siguiente edición.

"Esta Copa Mundial de la FIFA™, que comenzará en 20 días, será la más grande y la mejor. No necesitamos que la Copa Mundial de la FIFA™ vuelva a ser la mejor, porque siempre lo ha sido", afirmó Infantino.

"Este mundial será el mejor porque participarán 48 países, es decir, un cuarto del mundo; porque hay 16 ciudades sede en tres fantásticos países organizadores; porque se jugarán 104 Super Bowls en 39 días; porque habrá 7 millones de personas en los estadios; porque 20, 30 y hasta 40 millones de personas viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA™. El mundo se detendrá y todos los ojos estarán puestos en Norteamérica".