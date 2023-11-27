El presidente de la FIFA ha participado en un acto en Naciones Unidas sobre la salud mental de los jóvenes

La Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud ha organizado en Nueva York la presentación de la campaña One World, One Game, One Goal

En el programa multidisciplinar del acto se ha puesto de relieve el papel que desempeña el fútbol en la promoción de la salud mental y el bienestar de los jóvenes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha manifestado el pleno apoyo del órgano rector del fútbol mundial a esta causa en su discurso en el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha participado en un acto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud sobre salud mental de los jóvenes. El suizo ha destacado que este es un ámbito en el que los beneficios del fútbol se manifiestan claramente más allá de los terrenos de juego. La presentación de la iniciativa One World, One Game, One Goal ha reunido a líderes juveniles, personas influyentes, legisladores, entidades de la ONU, Gobiernos, agentes de la sociedad civil y del sector privado, deportistas y activistas para destacar el poder del fútbol y el deporte como herramientas en favor de la salud mental y el bienestar de los jóvenes.

También han participado FIFA Legends como el exinternacional nigeriano Daniel Amokachi o Gilberto Silva, campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ con Brasil, y figuras como Macarena Sánchez, una de las primeras mujeres en firmar un contrato de futbolista profesional en Argentina.

En el jardín norte del recinto de las Naciones Unidas, niños y jóvenes se han sumado a una serie de entretenidas actividades futbolísticas de concienciación junto a las FIFA Legends, que han servido, además, para adquirir herramientas prácticas para el cuidado de la salud mental.

"Nos encontramos hoy aquí para mostrar nuestro total apoyo esta iniciativa. La salud mental de los jóvenes merece toda nuestra atención —ha afirmado Infantino en su discurso en el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, 48 horas antes de que dicha ciudad acoja la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™—. Es importante colaborar, concienciar, debatir y actuar en este ámbito, como se ha dicho anteriormente. Debemos demostrar al mundo de que el fútbol tiene la capacidad de unir, pero también de servir como herramienta fundamental".

El programa de la jornada ha incluido presentaciones de iniciativas reales de salud mental juvenil a través del deporte, y se ha propiciado un enriquecedor debate y el intercambio de experiencias personales. También se ha conversado sobre aquellas medidas que consiguen impulsar cambios significativos en la vida de los jóvenes.

Además, el acto ha contado con la presencia de 50 voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de entre 18 y 35 años, cuya importante labor en la organización de la mayor edición de la historia del torneo ha sido ampliamente reconocida. Se ha invitado a los voluntarios al discurso del presidente Infantino y a formar parte de las celebraciones del Año Internacional del Voluntariado de la ONU, a las que se han sumado con entusiasmo y orgullo por su dedicación en el campeonato. Entre los oradores también ha habido diplomados del Máster de la FIFA y representantes de la iniciativa Fútbol por los Objetivos de las Naciones Unidas y de la organización Laureus USA.

En palabras de Felipe Paullier, subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos de la Juventud: "Cuando los jóvenes se unen gracias al fútbol, aprenden a trabajar en equipo, pero también descubren aspectos clave para la salud mental y el bienestar como son el apoyo mutuo, los vínculos y los lazos comunitarios. Por ello, el deporte es una herramienta tan poderosa que conviene fomentar. Todos somos responsables de trabajar en favor de las próximas generaciones, y colaborar con organizaciones como la FIFA es fundamental para lograr cambios reales".