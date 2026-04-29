El presidente de la FIFA elogia el compromiso de la OFC con el desarrollo del fútbol y afirma que es una "confederación transformada"

Gianni Infantino se dirigió a los presentes en el 32.º Congreso Ordinario de la Confederación de Fútbol de Oceanía en Vancouver (Canadá)

La primera edición de la liga profesional de la OFC ha comenzado y cuenta con el respaldo de la FIFA

Nueva Zelanda representará a Oceanía en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el discurso que ha pronunciado en el 32.º Congreso Ordinario de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), celebrado en Vancouver (Canadá), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la OFC es una "confederación transformada" gracias al empeño que ha demostrado por desarrollar el fútbol en la región y por haber superado múltiples dificultades en el camino.

Al rememorar su viaje por las once federaciones miembro (FM) de Oceanía en 2023, Gianni Infantino dio las gracias al presidente de la OFC, Lambert Maltock, al secretario general de la OFC, Franck Castillo —que abandonará próximamente su cargo—, y a las FM de la FIFA en la OFC por su labor para desarrollar el deporte rey tanto en el ámbito del fútbol base como en el profesional.

"Para poder organizar el fútbol ustedes han tenido que superar numerosos obstáculos, como las distancias dentro de un mismo país y entre diferentes islas, las dificultades que plantea viajar de un lugar a otro o la posibilidad de construir infraestructuras con recursos muy escasos o inexistentes —afirmó el presidente de la FIFA—. Hoy en día son una confederación realmente transformada. No solo cuentan con una sede maravillosa y una gran organización, sino que celebran competiciones de categorías juveniles y absolutas de fútbol masculino y femenino en el ámbito de clubes y selecciones".

El presidente del órgano rector del fútbol mundial declaró sentirse orgulloso por el comienzo de la primera edición de la liga profesional de la OFC, en la que participan ocho clubes de siete federaciones miembro. La FIFA ha apoyado a la OFC en el proceso de creación de la liga mediante conocimientos estratégicos y seminarios específicos centrados en la gobernanza, el desarrollo comercial, la inscripción de jugadores y las comunicaciones. Todo ello, en el marco del objetivo general de profesionalizar el fútbol en el Pacífico.

"Estoy orgulloso de que la FIFA ayude y contribuya en parte a este proyecto, que marca un antes y un después en el fútbol de Oceanía y permite que todo el mundo tenga la oportunidad de jugar al fútbol profesional, además de beneficiarse del Programa de Desarrollo del Talento y las academias que estamos poniendo en marcha en los distintos países", añadió.

Nueva Zelanda representará a la OFC en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, mientras que Papúa Nueva Guinea también podría disputar esta última competición si supera el torneo clasificatorio correspondiente. El presidente de la FIFA alabó asimismo la participación de Nueva Caledonia en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el que cayó eliminada tras perder por la mínima ante Jamaica (0-1) en una de las semifinales.