"Canadá está preparada", afirma Mark Carney en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reúne con el primer ministro de Canadá en un acto de Coca-Cola en Ottawa

Carney anuncia que se ha llevado a cabo la mayor inversión deportiva de la historia del país (750 millones de CAD) para apoyar el fútbol, desde la base hasta las selecciones nacionales

Infantino hace un llamamiento a todos los canadienses para que apoyen a su selección y den la bienvenida al mundo

A menos de tres semanas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el presidente del órgano rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se han reunido en Ottawa con motivo de la creciente expectación que despierta la cita en todo el país.

El acto, en el que se ha mostrado el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™, ha reunido a figuras destacadas del mundo del deporte y de la política, como Alessandro Nesta, campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ que jugó en la Major League Soccer con el Montreal Impact; Larry Tanenbaum, presidente de Maple Leaf Sports & Entertainment; y Jennifer Mann, presidenta de la unidad operativa de Norteamérica de The Coca-Cola Company.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, un apasionado del fútbol, declaró que el país está listo para el inicio del mayor certamen deportivo del planeta.

"Canadá está preparada para celebrar la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia —afirmó Carney ante los presentes—. Por primera vez, la competición contará con 48 selecciones y se celebrará en tres países anfitriones, con partidos en Vancouver y Toronto. Será un espectáculo incomparable".

El primer ministro destacó el impresionante crecimiento que ha vivido el fútbol en Canadá desde la primera participación del país en una Copa Mundial de la FIFA™, en México 1986.

"Hace cuarenta años, vi todos los partidos del Mundial de 1986 desde el sótano de mi casa, incluidos los tres que disputó Canadá —añadió—. Fue nuestro primer Mundial, que se celebró en México. Nuestro capitán, Bruce Wilson, dirigió a un equipo formado por estudiantes y profesionales de otros ámbitos. Es decir, un grupo de aficionados que se enfrentaba a la Francia de Michel Platini. Ese fue nuestro primer partido. Da que pensar, aunque perdimos por poco.

"Lucimos nuestros colores con orgullo en la máxima competición del deporte rey. Resulta importante e interesante contemplar la evolución que ha tenido el fútbol desde entonces en el país, gracias a figuras de la talla de Alessandro Nesta, que han transmitido sus conocimientos sobre el terreno de juego. El fútbol está en auge, nuestros equipos son cada vez mejores y la selección femenina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La capitana de la selección, Christine Sinclair, se convirtió en la máxima goleadora del fútbol de selecciones, un récord que todavía mantiene. Por otro lado, la selección masculina se clasificó para Catar 2022.

"Espero que todo el mundo esté preparado, porque dentro de unas semanas vamos a vivir momentos parecidos. En 2012, Canadá ocupaba el puesto 112 en la clasificación mundial de la FIFA. Hoy estamos entre las 30 primeras. Eso supone un aumento del 75 %. Soy economista: los datos hablan por sí solos. Nos merecemos competir entre las mejores selecciones del mundo y vamos a demostrarlo".

El primer ministro también destacó la reciente inversión de 750 millones de CAD realizada por su Gobierno en el deporte, la mayor de la historia del país, que busca fomentar tanto la excelencia en la élite como la participación amateur. Asimismo, afirmó que la inversión incluye 330 iniciativas futbolísticas en todo el territorio para que todos los canadienses disfruten del torneo.

Por su parte, Infantino elogió la capacidad de Canadá para unir a las personas y señaló que la diversidad del país refleja el carácter mundial de este deporte.

"Canadá es un país maravilloso que une a las personas de todo el planeta —afirmó el presidente de la FIFA—. El único momento en el que el mundo se detiene es durante la Copa Mundial de la FIFA, ya que todas las miradas estarán puestas en Vancouver y Toronto, y en todas las demás ciudades anfitrionas".

El presidente de la FIFA señaló que se espera que seis mil millones de personas vean la competición en todo el mundo y destacó la colaboración que ha dado lugar a la creación del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, cuyos ingresos, procedentes del espectáculo del descanso de la final del Mundial, se destinarán a ampliar el acceso a una educación de calidad para niños en las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Además, se prevé que el Mundial tenga repercusiones económicas significativas. Según un estudio de Deloitte Canada, el país anfitrión registrará unos beneficios de hasta 3800 millones de CAD. Los partidos se disputarán en el Estadio Toronto, cuyo aforo se ha ampliado a 45 736 espectadores, y en el Estadio BC Place Vancouver, que cuenta con un aforo de 54 500 espectadores.