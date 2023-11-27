Gianni Infantino, presidente de la FIFA, inaugura «El legado de los campeones», una exposición del FIFA Museum en Nueva York

La muestra «El legado de los campeones», fruto de la colaboración con Hyundai Motor Company, repasa la historia de las 22 ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA™ a través de objetos e imágenes

La exposición, ubicada en el Rockefeller Center, es gratuita y estará abierta del 11 de junio al 19 de julio

«El legado de los campeones» también acogerá, en fechas señaladas, el emblemático trofeo Jules Rimet y el actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha inaugurado la exposición «El legado de los campeones» en el corazón de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). En palabras de Infantino, «la muestra nos cuenta la historia del fútbol, pero también nos recuerda las emociones que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas».

Producido por el FIFA Museum y presentado por gentileza de Hyundai Motor Company, «El legado de los campeones» es un recorrido emocionante, cautivador y educativo diseñado para mejorar la experiencia de los aficionados y amantes del fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta inspiradora exposición, que se puede visitar gratis en el Rockefeller Center, se suma a las muestras del FIFA Museum en Miami (Estados Unidos) y en Vancouver y Toronto (Canadá), disponibles durante la competición.

«Hyundai es colaborador nuestro desde hace muchísimos años; un gran socio que nos ha ayudado a crear y dar vida a esta fantástica exposición», afirmó el presidente Infantino.

Durante la ceremonia inaugural, que tuvo lugar el lunes 8 de junio, el presidente de la FIFA estuvo acompañado por varias FIFA Legends: las estrellas del fútbol italiano Roberto Baggio, Christian Vieri y Marco Materazzi; el francés Youri Djorkaeff —excampeón de la Copa Mundial de la FIFA™ y asesor sénior de la FIFA—; y el expresidente de la República de Liberia y premio al Mejor Jugador del Año de la FIFA 1995, George Weah, que también es capitán honorífico del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas. Junto a ellos se encontraba Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Hyundai.

«Nos acompañan grandes leyendas que nos han hecho vibrar con su fútbol. Esa sensación es precisamente lo mejor de una exposición como esta, porque cuando presentamos a estas leyendas y vemos esas camisetas y todos los demás elementos de la muestra, sentimos algo único —afirmó Infantino—. Y eso es lo que hace especial la magia del fútbol».

La exposición «El legado de los campeones» abrirá sus puertas el 11 de junio —el día del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que disputarán México y Sudáfrica en Ciudad de México— y cerrará el 19 de julio. Esta última fecha será histórica: al otro lado del río Hudson, en el estadio Nueva York Nueva Jersey, se coronará al próximo campeón del mundo.

La exposición «El legado de los campeones» llega en el momento adecuado, ya que se centra en las 22 ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA™, sus campeones y la huella que dejaron. A través de objetos e imágenes cuidadosamente seleccionados, se narra la fascinante historia de todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™, de su influencia en el fútbol mundial y de la forma en que cautivaron a los aficionados de todo el planeta. Además de los objetos específicos de cada edición, los visitantes podrán ver, en días concretos, el trofeo Jules Rimet —la copa que se entregó a los campeones del mundo desde 1930 hasta 1970— y el actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

«El legado de los campeones» también incluye «La final», una obra cinematográfica que refleja la intensidad y la emoción de la cita más importante del fútbol mundial, y «El muro de los campeones», un homenaje a los 450 futbolistas legendarios que han ganado el título más codiciado del deporte. Además, se exponen las camisetas de las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —la más grande de la historia—, junto con una muestra que pone de relieve los trabajos de Hyundai en materia de innovación y sus investigaciones en robótica y fútbol. A partir del 6 de julio habrá una zona para aficionados al aire libre justo a la entrada de la exposición.

«Hablo en mi propio nombre, pero también en nombre de todos los que aman este deporte. Estoy seguro de que el Rockefeller Center se llenará de aficionados de todo el planeta desde ahora hasta el final del Mundial —declaró el presidente de la FIFA—. Será un lugar para revivir ilusiones, sentimientos y emociones; en definitiva, para conseguir el objetivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA™: unir el mundo en torno a un acontecimiento que nos llena de alegría».