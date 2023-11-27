Gianni Infantino calificó el fútbol de "punto de encuentro" durante el Día Mundial del Fútbol de las Naciones Unidas

El presidente de la FIFA habló para el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte de esta celebración anual

A partir del Día Mundial del Fútbol, la FIFA creó la semana mundial del fútbol (del 21 al 25 de mayo) para destacar la inigualable influencia del deporte rey a la hora de fomentar la salud y crear comunidad

"Con la ayuda de las Naciones Unidas y de todos los aquí presentes, espero que, en esta próxima Copa Mundial de la FIFA, el mundo entero se una en torno al fútbol", declaró Infantino.

El martes 19 de mayo se sentía una alegría especial y cierto alboroto en el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que tanto embajadores como funcionarios vestían las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales, y se veía a niños jugando con un TRIONDA—el colorido balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™— que Gianni Infantino había lanzado desde el escenario.

"Más que un balón, este es un objeto mágico que hace felices tanto a niños como a adultos —dijo el presidente de la FIFA entre las muestras de entusiasmo y las sonrisas de los asistentes—. Basta tocarlo para empezar a sonreír, sentir alegría, disfrutar y querer jugar".

En una sala habitualmente destinada al debate y en la que en ocasiones se percibe la división, ver botar el Trionda supuso, en el momento clave, la nota distendida y entrañable del Día Mundial del Fútbol que anualmente celebran las Naciones Unidas. Además, sirvió de clara demostración del poder de unión del fútbol, por encima de barreras sociales, lingüísticas y culturales.

"El mundo pasa por un momento complejo y delicado, y en épocas de incertidumbre solemos necesitar un punto de encuentro.

"Espero que esta próxima Copa Mundial traiga cohesión internacional, y cuento con las Naciones Unidas y los aquí presentes para conseguirlo. Ya lo dice el lema de la FIFA: 'El fútbol une el mundo'", señaló Infantino en su discurso.

Precisamente este espíritu y este objetivo llevaron a las delegaciones de las Naciones Unidas en Baréin, Libia y Tayikistán a proponer la creación del Día Mundial del Fútbol en el año 2024. La consiguiente resolución contó con apoyo unánime, y la celebración tiene lugar cada 25 de mayo. Las Naciones Unidas atribuyen al fútbol un "papel muy especial", así como carácter de "lenguaje universal hablado por personas de todas las edades, que trasciende las fronteras nacionales, culturales y socioeconómicas". Además, este deporte "sirve de catalizador para la inclusión social, al fomentar la unidad y derribar barreras entre comunidades muy diversas".

Las misiones permanentes ante las Naciones Unidas de Baréin, Libia y Tayikistán presiden actualmente, y con la asistencia de las de Austria, Alemania, Hungría, Italia, Portugal y Ruanda, el Grupo de Amigos del Fútbol. Esta coalición de miembros de las Naciones Unidas colabora con la FIFA poniendo de relieve el papel decisivo del deporte rey a la hora de estrechar lazos comunes, más allá de fronteras y posturas políticas.

En consonancia con el objetivo del presidente Infantino de impulsar el crecimiento del fútbol y de llevar sus beneficios a cada rincón del planeta, la FIFA decidió en 2024 ampliar a cinco días la celebración y crear la semana mundial del fútbol. La primera edición tuvo lugar entre el 21 y el 25 de mayo de 2025, coincidiendo con el aniversario de la fundación de la FIFA en 1904 y el Día Mundial del Fútbol, respectivamente. Durante la semana mundial del fútbol, la FIFA pone el foco en iniciativas que aprovechan el potencial transformador del fútbol.

Entre las iniciativas de la edición de este año, cabe destacar "Be Active", un proyecto conjunto de la FIFA y la Organización Mundial de la Salud para que los niños se muevan y jueguen durante, al menos, una hora al día. Además, la campaña de la FIFA "Unidos por la paz" apuesta por el fútbol como herramienta para el diálogo, el respeto y la cohesión social, especialmente en zonas inestables o afectadas por conflictos.

"Como en todas las ediciones anteriores, la FIFA reinvertirá los ingresos de la próxima Copa Mundial en proyectos relacionados con nuestro deporte. Contamos, por ejemplo, con una iniciativa gracias a la cual niñas afganas podrán por fin jugar al fútbol, y con proyectos de fútbol infantil en África, Asia, América u Oceanía que abren la puerta a la esperanza y a un futuro de oportunidades para sus participantes. El fútbol no es solo un deporte —apuntó Infantino—: es un motor para la felicidad, la esperanza y la cohesión. No nos olvidemos, por tanto, de ser felices, de mantenernos unidos y de luchar por un futuro mejor".

El discurso de Infantino destacó dentro de una jornada marcada por intensos debates, presentaciones en vídeo y un torneo de minifútbol en el jardín norte del recinto de las Naciones Unidas. También dirigieron unas palabras a los asistentes Annalena Baerbock (presidenta del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas), Taher El-Sonni (embajador y representante permanente de Libia ante las Naciones Unidas) y Jonibek Hikmat (embajador y representante permanente de Tayikistán ante las Naciones Unidas). Además, exfutbolistas de la talla de Gerald Asamoah, Luís Figo, Nuno Gomes o Steffi Jones hablaron de cómo el fútbol cambió sus vidas y de cómo puede ayudar a cambiar el mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™, que comienza el próximo jueves 11 de junio en Ciudad de México, será también un histórico motor de cambio. El torneo, en el que por primera vez participarán 48 selecciones, incrementará la visibilidad del fútbol en Norteamérica, así como los lazos entre aficionados, los sueños compartidos y el deseo de salir a jugar en todo el planeta.

"Esta Copa Mundial la organizan conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos, tres países cuya estrecha colaboración hará de este torneo todo un éxito —aseguró el presidente de la FIFA—. Contaremos con 16 ciudades anfitrionas, 48 naciones representadas, siete millones de asistentes a los estadios y decenas de millones de visitantes que se desplazarán hasta las sedes para vivir el ambiente del torneo, para pasar tiempo juntos y para conocerse. Por si fuera poco, unos 6000 millones de personas seguirán el campeonato desde todo el mundo".