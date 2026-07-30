Gianni Infantino señala que la filial FIFA Forward Enterprise, cuya creación se ha propuesto, aportaría un mayor valor comercial a las competiciones de la FIFA

Redundaría en beneficio del desarrollo y propiciaría que hubiese más terrenos de juego, unas selecciones nacionales más potentes, más oportunidades para los jugadores jóvenes y una mayor inversión en el fútbol femenino en todo el globo

La propuesta es "una oferta, no una obligación", recalca el presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado que la propuesta de creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) supone una ocasión inmejorable para potenciar de forma importante el desarrollo del fútbol en todo el mundo.

Infantino insistió en que el proyecto se halla aún en fase de consulta y no se ha tomado decisión alguna al respecto, aunque se traduciría en una mayor inversión en terrenos de juego, unas selecciones nacionales más potentes y más oportunidades para impulsar las carreras profesionales de los y las jóvenes de todo el planeta.

El presidente de la FIFA explica a las federaciones miembro que la nueva filial brindaría una «oportunidad de oro» para promover el desarrollo del fútbol 02:50

La administración de la FIFA, con ajuste a su mandato, está estudiando aunar los derechos comerciales de la FIFA (que abarcan la retransmisión, los patrocinios, la concesión de licencias, la gestión de entradas, los servicios preferentes y nuevos proyectos) con la organización operativa de las competiciones de la FIFA a través de la creación de FFE.

En caso de prosperar esta propuesta, cada federación miembro (FM) recibiría 20 millones de USD en el periodo 2027-2030 —en comparación con los 8 millones de USD del ciclo 2023-2026—, una cantidad superior a los 4000 millones de USD entre las 211 FM, gracias al aumento de ingresos comerciales que se prevé que genere FFE. Todas las FM tendrían además la posibilidad de acceder a otros 20 millones de USD en el marco del Programa Fast Forward de la FIFA, de modo que la financiación total de cada una podría alcanzar los 40 millones de USD para el ciclo 2027-2030.

"FFE se limitaría a comercializar y organizar todas las competiciones propiedad de la FIFA, lo que incluye el patrocinio, la retransmisión, la concesión de licencias y nuevos proyectos en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Con esto se obtendría un valor comercial que ahora mismo se está desaprovechando", expuso Infantino.

"Un mayor volumen de ingresos para las federaciones miembro implica una mayor inversión en mejores terrenos de juego, unas selecciones nacionales más potentes y más oportunidades para las niñas y los niños de todo el mundo".

El presidente de la FIFA dejó claro que la iniciativa únicamente se pondrá en marcha si así lo deciden las FM. «Se enmarca en un proceso democrático, de consulta, y es sobre todo una oportunidad, nunca una obligación: esto da inicio al proceso de consulta —insistió—. Siempre supeditado a la aprobación de la mayoría de nuestras 211 federaciones miembro y del Consejo de la FIFA, pasaría a ser una filial propiedad de la FIFA y controlada por la FIFA, que concentraría sus actividades comerciales y de competiciones».

La fase de consulta sobre la creación de FFE comenzó el martes 28 de julio de 2026 y se prolongará durante las próximas siete semanas. Infantino ha invitado a las 211 FM de la FIFA a plantear cualquier pregunta o sugerencia en este periodo, antes de que se les pida que decidan democráticamente si la propuesta sale adelante o no.

Los ingresos de la FIFA han crecido de manera exponencial en estos diez años de presidencia de Infantino y, en marzo de 2026, el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad el Informe Anual 2025, que contempla un presupuesto de ingresos histórico, de 14 000 millones de USD para el ciclo 2027-2030. Aun así, el presidente de la FIFA hizo hincapié en que todavía quedan muchas oportunidades que aprovechar.

"El valor comercial del fútbol es cada vez mayor y la parte que llega a los elementos que más lo necesitan es demasiado escasa. Para aprovechar este valor hacen falta más conocimientos e información, en un plano distinto al de la gestión y el desarrollo del deporte. Es una oportunidad de oro para propulsar el desarrollo del fútbol a nivel mundial", anunció.

La creación de FFE es la siguiente etapa natural del proceso de transformación de la FIFA que comenzó cuando fue elegido Infantino, en febrero de 2016, y que ya ha reportado a las FM más oportunidades de juego y una inversión jamás vista.

"Es nuestro deber velar por que el resto del mundo del fútbol no se quede rezagado y crezca con él. Nuestro deporte encierra un valor comercial que no estamos aprovechando en su justa medida, de ahí que se requiera una empresa centrada en esta labor y consagrada a ella", abundó el presidente de la FIFA.

Añadió que otras entidades deportivas, entre ellas varias ligas nacionales de fútbol europeas, han acometido este mismo paso, que ha sido, sin excepción, un éxito rotundo. "Ninguna de ellas ha dado marcha atrás", reiteró.

"La FIFA ha invertido en el fútbol en partes del mundo a las que nadie prestaba atención. Hemos demostrado lo que se puede hacer. Si su federación desea agilizar un proyecto o actividad específicos —un estadio, una ciudad deportiva, lo que necesiten ustedes en concreto—, el nuevo programa FIFA Fast Forward les da la posibilidad de obtener hasta 20 millones de USD más, al momento".