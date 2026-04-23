Gianni Infantino aplaude a los diplomados de la 26.ª edición del Máster de la FIFA durante su visita a la sede de la FIFA

El presidente de la FIFA contribuyó a la creación de este programa de posgraduado en 2000, cuando trabajaba en el Centre International d'Étude du Sport

SportBusiness acaba de distinguir el Máster de la FIFA con la consideración de principal curso europeo de gestión deportiva para posgraduados por decimotercera vez (un récord absoluto)

Gianni Infantino: "Estamos convencidos de que su paso por el Máster de la FIFA les preparará para ser influyentes y decisivos durante esta época de constantes cambios"

El presidente Gianni Infantino proporcionó un importante respaldo a los estudiantes de la 26.ª edición del Máster de la FIFA durante su visita a la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza). 27 alumnos procedentes de 18 países participan en esta edición del prestigioso programa de posgraduado, impartido durante un año, en el que actualmente están cursando el tercero del total de cuatro módulos. Durante su estancia en Zúrich visitaron la sede de la FIFA, se reunieron con el secretario general de la organización, Mattias Grafström, y disfrutaron de otras actividades.

"La FIFA se enorgullece de asociarse con el CIES para respaldar este excelente programa, así como de proporcionar empleo a unos 75 diplomados del máster. Estamos encantados de tenerlos aquí", declaró el presidente de la FIFA en un mensaje por vídeo sobre un proyecto a cuya creación contribuyó cuando trabajaba en el Centre International d'Étude du Sport (CIES), con sede en Neuchâtel (Suiza).

Gianni Infantino añadió: "El Máster de la FIFA me toca muy de cerca, pues me siento orgulloso de haber contribuido a su fundación en el año 2000. Como presidente de la FIFA, seguiré respaldando esta iniciativa única en su género, porque este apoyo está íntimamente vinculado con la misión de la FIFA. Nuestro trabajo consiste en muchísimo más que organizar competiciones y regir el fútbol; también somos responsables de garantizar la robustez de nuestro deporte y fomentar sus progresos. Hasta la fecha, hay más de 700 licenciados del Máster de la FIFA, que representan más de 120 nacionalidades, y el 90 % de ellos trabaja en el sector de los deportes".

El Máster de la FIFA, o Máster Internacional (MA) en Gestión, Derecho y Humanidades del Deporte, incluye una mezcla de docencia académica puntera con estudios prácticos de casos, ponentes invitados y visitas de estudio. Sus módulos se estudian en la Universidad De Montfort de Leicester (Inglaterra) (Humanidades del Deporte); en la Escuela de Negocios SDA Bocconi de Milán (Italia) (Gestión del Deporte); y en la Universidad de Neuchâtel (Suiza) (Derecho del Deporte). Por último, los estudios concluyen con un proyecto de carrera.

Además, los alumnos de este año participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina (Italia). Este enfoque práctico y la participación activa son algunas de las características que distinguen el Máster de la FIFA. El año pasado, coincidiendo con el comienzo del primer módulo de esta edición, en Inglaterra, SportBusiness distinguió el Máster de la FIFA por decimotercera vez (todo un récord) con el reconocimiento de principal curso europeo de gestión deportiva para posgraduados.

Diplomados de la 26.ª edición del Máster de la FIFA durante su visita a la sede de la FIFA Previous 01 / 06 FIFA Master 26th edition 02 / 06 FIFA Master 26th edition 03 / 06 FIFA Master 26th edition 04 / 06 FIFA Master 26th edition 05 / 06 FIFA Master 26th edition 06 / 06 FIFA Master 26th edition Next

"Al igual que el mundo, la industria está cambiando a marchas forzadas. Atravesamos una época impredecible y difícil, aunque repleta de posibilidades —manifestó el presidente Infantino—. Lo que no ha cambiado es que nada une y motiva a las personas como el deporte. Estamos convencidos de que su paso por el Máster de la FIFA les preparará para ser influyentes y decisivos durante esta época de constantes cambios".