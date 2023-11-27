Gianni Infantino apuesta por aprovechar al máximo el potencial comercial de la FIFA y las oportunidades surgidas a raíz del éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ante los representantes de las federaciones miembro de la FIFA, Infantino ha destacado que los ingresos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han abierto muchas puertas y dado pie a todo tipo de oportunidades de inversión futura

El presidente de la FIFA espera que los ingresos correspondientes al ciclo 2023-2026 superen este año los 15.000 millones de USD , y promete esfuerzos aún mayores para el desarrollo del fútbol a nivel internacional

Infantino ha recordado que la Copa Mundial de la FIFA™ debe ser el eje en torno al cual gire todo

El mandatario suizo ha confirmado que más de 200 federaciones miembro lo apoyan para su próxima reelección

En palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el éxito incontestable de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrada en Canadá, México y Estados Unidos ha abierto la puerta a "nuevas oportunidades de las que aún no se está sacando partido" para invertir en el fútbol. Asimismo, ha afirmado que su objetivo es "aprovechar al máximo el potencial comercial de la FIFA y las oportunidades disponibles" para impulsar el desarrollo del fútbol mundial.

La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y, como tal, reinvierte los ingresos que obtiene por sus torneos y actos en desarrollar el fútbol en sus 211 federaciones miembro. Y precisamente la Copa Mundial de la FIFA™ destaca como principal fuente de ingresos.

Respecto a los ingresos previstos del torneo como parte del ciclo 2023-2026, el presidente cree que va a superarse la barrera de los 15.000 millones de USD. Esto supondría una cantidad de recursos sin precedentes que el órgano rector del fútbol mundial pondría a disposición de sus federaciones miembro.

"Parece evidente que esta edición de la Copa Mundial de la FIFA ha abierto un sinfín de puertas y dará pie a todo tipo de oportunidades —ha declarado Infantino ante representante de las federaciones miembro en una reunión celebrada en Nueva York el día antes de la final del campeonato—. Esto beneficiará al trabajo que podamos llevar a cabo en todo el mundo, pero los ingresos y los buenos resultados económicos solo llegan si las cosas se hacen bien en el plano deportivo.

"Por tanto, al analizar los magníficos datos de esta edición del torneo, es importante tener en cuenta que la Copa Mundial de la FIFA es la máxima expresión del fútbol mundial, y que todos los agentes involucrados en el fútbol, sean grandes o pequeños, dependen de su éxito. Debemos tener muy presente que el Mundial es el eje en torno al cual debe girar nuestro trabajo; todo lo demás debe supeditarse a dicho objetivo y estar en consonancia con él".

"Cuando hablamos sobre calendarios o sobre cuándo y cómo organizar campeonatos, tenemos en cuenta a todas las federaciones miembro. La FIFA funciona de forma democrática, y está en manos de las federaciones miembro decidir qué es lo mejor para el futuro. Se está planteando la posibilidad de aumentar de 48 a 64 el número de selecciones participantes en la Copa Mundial, pero esta es una cuestión que tendremos que debatir".

El Programa Forward de la FIFA, que sustenta los proyectos de desarrollo de las federaciones miembro, ha sido uno de los principales beneficiarios de los ingresos de la Copa Mundial. En este sentido, Infantino ha puesto de relieve el último aumento en la financiación de la iniciativa, que se espera que alcance los 2700 millones de USD para el ciclo 2027-2030. Se trata de una cifra récord ocho veces mayor que la de hace diez años, cuando el proyecto se puso en marcha. Esto implica que, durante el mandato de Infantino, la FIFA ha invertido 5100 millones de USD en el desarrollo del fútbol mundial a través de sus federaciones miembro.

En relación con la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, los renovados torneos sub-20 y sub-17 y la puesta en marcha de la nueva Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA™, Infantino ha recordado que es necesario generar ingresos para ayudar a todos aquellos países con dificultades a la hora de invertir.

"Es imprescindible conseguir más ingresos, puesto que en el 80 % de los países del mundo, si no invertimos nosotros, nadie va a hacerlo —ha señalado el suizo—. Es importante evitar que los recursos se concentren en unos pocos países grandes, puesto que eso nos impediría avanzar".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió este sábado con los directivos de las federaciones miembro de la FIFA en Nueva York Previous 01 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 02 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 03 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 04 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 05 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 06 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 07 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 08 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel Next

El presidente de la FIFA ha dado las gracias a las más de 200 federaciones miembro que lo han apoyado desde que anunció que se presentaría para ser reelegido en 2027 a finales de abril, en el 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá). De este modo, y en palabras del propio mandatario, le será más fácil cooperar con dichas federaciones en sus estrategias de desarrollo del fútbol a nivel local.

«Trabajaré con codo por el futuro del fútbol de cada país del mundo que así lo desee. Depende únicamente de ustedes —ha manifestado—. Nadie va a decirle a ninguna federación cómo tiene que aprovechar las oportunidades que la FIFA le brinde. Serán ustedes quienes decidan. Nuestro objetivo, en todo caso, es que el fútbol crezca en sus países, porque eso les ayudará a tener más peso en el plano continental y mundial.