Gianni Infantino elogia en Washington D. C. la repercusión potencial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El presidente de la FIFA intervino en el CNBC Invest in America Forum, celebrado en la capital estadounidense

La Copa Mundial de la FIFA 2026™, de la que Estados Unidos será coanfitrión, generará unos ingresos sin precedentes que se destinarán al desarrollo del fútbol en el país y en el resto del planeta

"Hay que invertir en Estados Unidos. Hay que invertir en el fútbol y en la FIFA", afirmó Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha hecho hincapié en la repercusión y el potencial transformador que tendrá a largo plazo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en los negocios, las inversiones y la sociedad en todo el planeta, especialmente en Estados Unidos. No en vano, el país acogerá 78 encuentros de la competición, que contará con la participación de 48 selecciones y en la que se disputarán 104 partidos, una cifra sin precedentes.

"Todo lo que generamos se reinvierte en todos los estamentos del fútbol", subrayó Gianni Infantino durante su intervención en el CNBC Invest in America Forum, celebrado en Washington D. C. (Estados Unidos). El foro estuvo moderado por Sara Eisen, célebre presentadora de la CNBC, y reunió a inversores, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas, que participaron en entrevistas y charlas sobre las últimas tendencias en política económica e industrial.

"Invertimos en Estados Unidos y en el fútbol del país —afirmó el presidente de la FIFA—. Da igual si lo llamamos “fútbol” o “soccer”. Lo importante es que nos divirtamos, y, lógicamente, parte de esa diversión viene de la mano del entretenimiento, que a su vez está relacionado con los negocios y la inversión. Hay que invertir en Estados Unidos. Hay que invertir en el fútbol y en la FIFA".

La inversión genera crecimiento y beneficios. Llega a todas las categorías del fútbol y potencia el acceso y las oportunidades en comunidades de Estados Unidos y del resto del planeta. La enorme repercusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ seguirá siendo palpable mucho después de que la selección campeona alce el emblemático trofeo el domingo 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey. La Organización Mundial del Comercio ha estimado que la competición organizada conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos generará unos ingresos brutos de 80.100 millones de USD, incluidos 30.500 millones de USD solo en este último país. Aunque los efectos se extienden por toda la economía, los 11.000 millones de USD en ingresos que la FIFA espera generar este año con la Copa Mundial se reinvertirán en el fútbol, de acuerdo con las palabras de Infantino.

"Ese importe posibilitará proyectos de fútbol, academias, estadios, campos y la organización y disputa de competiciones de niños y niñas en 211 países, más que las Naciones Unidas —declaró en el foro—. Probablemente, tres cuartas partes de estos países no podrían organizar competiciones deportivas sin el anticipo que reciben de una competición como la Copa Mundial de la FIFA".

Se espera que los fondos distribuidos entre las 211 federaciones miembro durante el ciclo 2027-30 a través del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA se disparen hasta los 2.700 millones de USD, una cifra récord ocho veces mayor que la de hace diez años. En la década que Infantino lleva como presidente, la FIFA ha invertido 5.100 millones de USD en el desarrollo del fútbol mundial. El Programa Forward de la FIFA es solo una de las diversas iniciativas diseñadas para aumentar la accesibilidad y disponibilidad del deporte rey en más regiones del planeta.

El potencial de expansión del fútbol en Estados Unidos resulta especialmente atractivo, habida cuenta de los avances efectuados en las últimas décadas y de la pasión del país por el deporte y el entretenimiento.

"Creo que todos estaremos de acuerdo en que la industria del entretenimiento estadounidense es la número uno del mundo. Lo curioso es que el país produce y lidera todas las formas de entretenimiento, a excepción del fútbol —afirmó Infantino—. Por ello, creo que existe mucho margen de maniobra especialmente en la base".

La espectacular Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™ despertó de nuevo la pasión por el fútbol en la nación y propició la creación de la Major League Soccer (MLS) dos años más tarde. La MLS ha logrado importantes progresos y engloba ya a 30 clubes (incluidos tres de Canadá). No obstante, sigue existiendo un amplio margen de crecimiento, y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será un acontecimiento histórico que servirá de catalizador en este sentido.

"El potencial es enorme, pero hace falta inversión —señaló el presidente de la FIFA—. Es necesario cambiar algunas reglas. Creo que los estadounidenses tendrán la oportunidad de constatar la repercusión de una competición como la Copa Mundial de la FIFA y lo que supone tener a siete millones de espectadores en los estadios y recibir a decenas de millones de personas que vendrán simplemente a disfrutar del ambiente".

La competición dejará un legado en el terreno de juego y en la memoria de millones de aficionados. Al mismo tiempo, sentará una importante base en las 16 ciudades anfitrionas (incluidas once en Estados Unidos) y en las comunidades del continente en las que entrenarán las 48 selecciones. Estas comunidades recibirán la llegada de visitantes, en ellas se crearán puestos de trabajo y el fútbol se convertirá en sinónimo de unidad, oportunidad y emoción.

"Se van a crear alrededor de 200.000 empleos fijos [en Estados Unidos]. En lo que a nosotros respecta, tenemos a 5.000 personas trabajando exclusivamente para la cita. De cara a la competición, hay alrededor de 300.000 personas acreditadas, es decir, con un puesto específico", explicó el presidente de la FIFA en referencia al alcance sin precedentes del torneo.

"El objetivo es que la Copa Mundial sea un éxito desde el punto de vista de la seguridad y se desarrolle sin incidentes, y que, en lo que respecta al fútbol, brinde grandes partidos y emoción a raudales", añadió.

"Un repunte del fervor por el deporte rey en Estados Unidos sería 'la guinda del pastel'".

Gianni Infantino subrayó que el énfasis de la Copa Mundial de la FIFA™ en la inclusión y la accesibilidad también debería trascender la política y la difícil situación actual. Preguntado acerca de la participación de la RI de Irán, el presidente de la FIFA reiteró su esperanza de que el combinado asiático ocupe el lugar que le corresponde en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.