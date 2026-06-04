Gianni Infantino visitó el "corazón" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El presidente de la FIFA visitó el Centro de Operaciones del Torneo (TOC por sus siglas en inglés) en vísperas del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El TOC es el centro de coordinación de toda la operativa del torneo en las 16 ciudades sede y más de 500 emplazamientos oficiales

Un nuevo Centro de Mando Inteligente (ICC por sus siglas en inglés), desarrollado con Lenovo, socio oficial para servicios tecnológicos de la FIFA, integra información de todas las áreas funcionales en una única plataforma y en tiempo real

Una semana antes del comienzo del certamen, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó el Centro de Operaciones del Torneo (TOC) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, situado en Miami, donde conversó con el personal responsable de coordinar la compleja operativa del espectáculo más grande del planeta.

Durante su visita, Infantino alabó el trabajo ya en marcha y describió el vanguardista centro como fundamental para el éxito de la competición. Si bien a menudo se lo conoce como "la sala de máquinas" de la Copa Mundial de la FIFA, el presidente de la FIFA sugirió otro apelativo.

"Prefiero llamarlo el corazón de la Copa Mundial de la FIFA", afirmó el presidente de la FIFA. "Ustedes están realmente en el núcleo, en el corazón de esta Copa Mundial de la FIFA. Son responsables de coordinarlo todo y de asegurarse de que todo funcione con fluidez, sin contratiempos, a la perfección".

El TOC es el centro de coordinación de toda la operativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es el punto de enlace entre la directiva de la FIFA, las 16 ciudades sede y más de 600 emplazamientos oficiales situados en Canadá, México y Estados Unidos, con más de 5.000 trabajadores de la FIFA desplegados a lo largo y ancho de la zona geográfica del torneo.

La principal finalidad del TOC es garantizar la consistencia y la coherencia en una operación esencialmente descentralizada. Aúna a representantes de todas las áreas funcionales, incluyendo operativa, comunicaciones, comercial, entradas, seguridad y tecnología en un único espacio, lo que permite una toma de decisiones rápida y de punto a punto cuando surgen cuestiones en las que el tiempo es un factor crítico. Recopila y distribuye información del torneo, traza y resuelve incidentes, escala riesgos a la directiva sénior y actúa como capa central de apoyo en la toma de decisiones por encima del nivel sobre el terreno.

Inside the FIFA World Cup 2026™ Tournament Operations Centre (TOC) 02:33

La distribución del TOC está estratégicamente diseñada para facilitar que las áreas funcionales puedan trabajar de forma colaborativa y eficiente de modo que los representantes de servicios a los equipos, gestión de la competición y operativa de los medios estén sentados juntos y así poder brindar apoyo a todos sus grupos de interés de manera más fluida.

En las paredes del TOC hay pantallas gigantes que muestran información como pronósticos del tiempo, desplazamientos de los equipos en competición, eventos clave y contenido en redes sociales, lo que garantiza que se mantenga una perspectiva centralizada de la operativa del torneo. La ubicación del personal acreditado del torneo, delegados de los equipos, cuerpo arbitral e invitados también se monitoriza, asegurando así que haya una instantánea en tiempo real de dónde está cada persona.

Infantino reconoció la escala y complejidad de la operación, dado que el personal de la FIFA trabaja en un área territorial tan amplia, e instó al personal del TOC a abordar sus responsabilidades con una mentalidad centrada en las personas y en la búsqueda de soluciones, valores que describió como esenciales para ofrecer un certamen abierto y acogedor a los aficionados y visitantes de todo el mundo.

"Traten todo lo que tengan sobre la mesa utilizando su corazón, su cerebro y una mentalidad orientada al servicio y a la búsqueda de soluciones", explicó.

Heimo Schirgi, director general de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA y responsable del TOC, explicó que las instalaciones son el centro neurálgico de todo el torneo, ya que permiten la rápida coordinación entre todas las áreas funcionales y garantizan la consistencia de la experiencia independientemente de la localización.

"La principal ventaja es tener a las personas en un mismo lugar", apuntó. "Así, todos los implicados, quienes toman decisiones, quienes necesitan recopilar información y coordinarse con diferentes áreas funcionales, están en un mismo lugar. Y si hay que tomar decisiones en las que el tiempo es un factor crítico, eso es absolutamente vital".

"Puedes hacer una (video) llamada, pero no es lo mismo, como todos sabemos. Así, todo el mundo puede reunirse si hay una crisis en algún lugar, la gente puede juntarse y tomar decisiones rápidamente. Básicamente, se trata de tener a todo el mundo aquí y también de tener la información adecuada aquí, en un mismo lugar".

Una innovación clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el Centro de Mando Inteligente (ICC), desarrollado en colaboración con Lenovo, socio oficial para servicios tecnológicos de la FIFA. El ICC integra datos de varias áreas funcionales en una única plataforma, el cuadro de mandos del torneo, accesible en ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos y en las pantallas gigantes que hay en las paredes del TOC.

"Lo que hicimos aquí en el TOC, junto a nuestros compañeros de Lenovo, que han sido fundamentales para hacer esto realidad, fue crear sistemas de información que extraen datos de todo tipo de fuentes. Todas las áreas funcionales tienen sus propias bases de datos, sus propios sistemas. Y antes no estaban conectados automáticamente, pero ahora muchos de estos sistemas están integrados en lo que llamamos "cuadro de mandos del torneo", añadió el director general de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA.

Con la vista puesta en las próximas semanas, Schirgi detalló los objetivos que espera que el TOC cumpla durante la competición.

"El objetivo del TOC está claro. Realmente se trata de tener una operación más integrada y fluida en nuestros 600 emplazamientos oficiales en los tres países, y poder coordinar y tomar las decisiones correctas. Esa es la intención del TOC, y si podemos lograrlo, obviamente va a ser un gran éxito".