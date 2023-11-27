Gianni Infantino: "La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha superado todas las expectativas"

Ante los asistentes a la recepción en la Torre Trump, el presidente de la FIFA ha calificado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como "el mayor acontecimiento humano, social y cultural de la historia"

Más de 6.6 millones de aficionados han asistido a los partidos, lo que supone un récord histórico para una Copa Mundial de la FIFA™

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «no existen precedentes de un torneo como este

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha superado toda expectativa previa, y ha calificado esta edición como "la mejor y más grande de todos los tiempos".

Con motivo de una recepción organizada en la Torre Trump de Nueva York, Infantino ha destacado el papel de Estados Unidos por el éxito en la organización de un torneo sin precedentes.

"Sin duda, esta Copa Mundial ha superado todas las expectativas", ha afirmado Infantino ante los asistentes, entre los que había miembros del Consejo de la FIFA, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y numerosas FIFA Legends.

"Estamos ante la mejor y más grande Copa Mundial de todos los tiempos, pero también ante el mayor acontecimiento humano, social y cultural de la historia. Entre todos lo hemos hecho posible, y esto es algo que de verdad hay que agradecerle al Sr. Trump", ha manifestado Infantino dirigiéndose directamente al presidente estadounidense.

"Hemos completado aforos con siete millones de asistentes a los estadios, hemos llenado las calles con decenas de millones de personas en ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, y miles de millones de espectadores han seguido el Mundial por televisión", ha añadido el presidente de la FIFA en la previa de la final del domingo, que disputarán Argentina y España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

En total, 6.665.825 espectadores han asistido a los estadios, cifra que ya supera la suma total de las ediciones de 2018 y 2022 (6.436.020) y que deja muy atrás el récord de público que se batió en Estados Unidos 1994 (3.587.538 asistentes).

De media, 65.351 espectadores han acudido a cada partido, y el porcentaje de ocupación de los estadios ha sido del 99.7 %, el más elevado de la historia de los Mundiales.

El presidente Trump ha coincidido con Infantino en su valoración del torneo: "Ha sido fascinante. Probablemente nos hallemos ante el acontecimiento deportivo más exitoso de la historia".

"No existen precedentes de un torneo como este, que ha estado marcado por una intensa rivalidad y por momentos inolvidables. Hemos conseguido unir al mundo, y se han batido casi todos los récords imaginables, incluido el de selecciones participantes, con 16 más que en la anterior edición. Se trata, con diferencia, de la Copa Mundial más grande de la historia".

Trump también ha puesto de relieve las cifras de asistencia y de seguimiento televisivo: "Este ha sido el torneo con mayor asistencia a estadios de la historia de cualquier deporte, y, al terminar la final del domingo, cerca de seis mil millones de espectadores habrán seguido el Mundial por televisión. Se han batido de forma aplastante todos los récords de público".

Para concluir, y antes de desear suerte en la final a Argentina y a España, el presidente estadounidense ha dedicado unas palabras a las selecciones participantes: "Quisiera felicitar a todos los equipos por hacer de esta Copa Mundial uno de los mayores acontecimientos deportivos de la historia".

El sábado, Francia e Inglaterra se enfrentan en Miami por el tercer y cuarto puesto y, al día siguiente, la final entre Argentina y España se disputará en Nueva York Nueva Jersey. El presidente de la FIFA ha aprovechado la recepción para hablar de este encuentro tan especial:

"Solo una selección levantará el título de campeona, pero el mundo entero ha ganado, como también han ganado el continente americano y la FIFA. Este verano ha sido especial porque hemos conseguido unir al mundo, y miles de millones de personas habrán vivido una experiencia que jamás olvidarán. Celebrémoslo, porque este recuerdo nos acompañará para siempre".