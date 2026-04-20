Abierto el plazo de presentación de solicitudes para ser voluntario en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

Alrededor de 1.000 voluntarios respaldarán la celebración de la competición del 5 al 27 de septiembre en las cuatro ciudades anfitrionas

Los voluntarios desempeñaron un papel fundamental en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019™, la primera competición de la FIFA disputada en Polonia

Las solicitudes se deben presentar a través de volunteer.fifa.com

Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para el programa de voluntariado de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™. Por segunda vez, los voluntarios darán la bienvenida al mundo en Polonia con motivo de una nueva competición juvenil de la FIFA y participarán en los preparativos de una cita que reunirá a las futuras estrellas del fútbol.

Del 5 al 27 de septiembre, 24 de las mejores selecciones femeninas sub-20 del planeta competirán por la gloria en cuatro ciudades anfitrionas del país —Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec—, donde una nueva generación de talentosas futbolistas alimentará los sueños de un público global.

Tras la exitosa organización de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019™, en la que los voluntarios tuvieron una aportación destacada, Polonia volverá a acoger una competición de la FIFA. La presente edición de la máxima competición femenina sub-20 de la FIFA reforzará la reputación de la nación como anfitriona de primera categoría de grandes certámenes deportivos y destacará el desarrollo del fútbol femenino en este país europeo.

"Me encantaría participar de nuevo en un certamen como este por el extraordinario ambiente que vivimos la última vez —declaró Pamela Majzner, quien colaboró para que las ceremonias prepartido se desarrollaran sin contratiempos en todos los encuentros disputados en Lodz durante el torneo masculino sub-20 de 2019—. Conocí a muchas personas motivadoras, y la experiencia potenció mi autoestima y mis dotes de organización y liderazgo, lo cual me ha venido muy bien en mi labor de árbitra".

Se espera la participación de unos 1.000 voluntarios, que prestarán apoyo a 16 áreas funcionales en las cuatro ciudades anfitrionas. Los voluntarios serán destinados a los recintos principales: los estadios, las instalaciones de entrenamiento y los hoteles. La FIFA anima a personas de toda condición y capacidad a presentar su solicitud, lo que refleja su compromiso con la inclusión y su objetivo de unir el mundo a través del fútbol y de mostrar la célebre hospitalidad polaca.

Los candidatos deben ser mayores de 18 años en el momento de presentar la solicitud, cumplir los requisitos para ser voluntarios en Polonia y estar disponibles a lo largo del torneo. Es esencial tener un buen dominio del inglés, y se valorará positivamente el conocimiento de otros idiomas, con vistas a interactuar con miembros de la comunidad del fútbol mundial. No se requiere experiencia previa.

"Estoy muy implicada en el fútbol femenino, y creo que el torneo repercutirá muy positivamente en Polonia, porque aumentará la notoriedad tanto de este deporte como de las jugadoras. Espero que sirva de inspiración a las niñas y les demuestre que todo es posible", comentó Monika Okrasa, que también formó parte del equipo de voluntariado en Lodz durante el mundial masculino sub-20 disputado hace siete años.