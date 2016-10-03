Éxito de asistencia al Home of FIFA durante la Jornada de Puertas Abiertas

El Home of FIFA fue la principal atracción de la Jornada de Puertas Abiertas celebrada este fin de semana en Zúrich: la sede de la organización recibió la visita de más de 3.200 personas.

En el marco de la Jornada de Puertas Abiertas de Zúrich celebrada este fin de semana, el público pudo acceder libremente a las instalaciones del organismo rector del fútbol, con visitas guiadas disponibles en inglés y alemán. Y el éxito fue rotundo: la demanda acabó siendo tan alta que el tiempo de espera del recorrido, de 45 minutos, tuvo que ampliarse a una hora, para que todos los entusiastas visitantes tuviesen la oportunidad de ver la sede.

No obstante, también se podía acceder a la Zona de Bienestar de la FIFA, y tanto Coca-Cola como adidas proporcionaron actividades de habilidades futbolísticas, por lo que no faltaron distracciones durante todo el día.