Los sorteos decidirán la configuración de los históricos Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los sorteos de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán en la sede de la FIFA de Zúrich el 21 de mayo

África albergará por primera vez un certamen olímpico, en el que destacará con fuerza el futsal, que contará con 16 selecciones procedentes de todo el mundo

El torneo femenino comenzará el 1 de noviembre, y la final del masculino se disputará el 12 de noviembre

Durante los preparativos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el entusiasmo sigue creciendo de camino a los sorteos de los torneos masculino y femenino de futsal, que se celebrarán en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza) el próximo 21 de mayo.

Mientras Senegal se prepara para albergar el primer certamen deportivo de los Juegos Olímpicos en el continente africano, los sorteos decidirán la composición de los grupos de cada torneo, en los que quedarán encuadradas ocho selecciones procedentes de todo el mundo.

Los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se disputarán en dos sedes: el pabellón Dakar Arena de Diamniadio y el Complejo Iba Mar Diop de Dakar. El torneo femenino inaugurará las pruebas de futsal el domingo 1 de noviembre, y el masculino concluirá el jueves 12 de noviembre.

Un total de 160 jugadores y jugadoras (80 en cada torneo), todos ellos de 17 años o menos, competirán en los 32 partidos que se celebrarán entre el 1 y el 12 de noviembre. Los torneos se empezarán a disputar en el Complejo Iba Mar Diop y posteriormente tendrán lugar en el Dakar Arena, el recinto que albergará las dos finales.

Estos torneos volverán a poner de manifiesto la pujanza del futsal en los escenarios olímpicos, tras la inclusión de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la edición de Buenos Aires 2018. Dakar 2026 se convertirá en otro hito histórico, que acercará un deporte caracterizado por su enorme velocidad y exigencia técnica a una nueva generación de jugadores y aficionados africanos y de todo el planeta.

La Universidad Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio se convertirá en la sede de la Villa Olímpica de la Juventud, y miles de jóvenes tendrán la oportunidad de involucrarse en los Juegos a través de programas comunitarios, iniciativas de formación y el programa de concesión de entradas gratuitas.

Próximamente se proporcionará más información a través de los canales oficiales de la FIFA acerca del procedimiento de los sorteos, las selecciones participantes y aspectos relacionados con la retransmisión.

Torneo de Futsal Masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud: Afganistán (AFC); Marruecos (CAF); Panamá (CONCACAF); Argentina y Paraguay (CONMEBOL); Islas Salomón (OFC); Portugal (UEFA); y Senegal (anfitriona).