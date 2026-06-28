Uno de los nombres de pila de Tahith Chong es Djorkaef en homenaje al campeón del mundo francés Youri Djorkaeff

Chong fue el único integrante de la selección de Curasao para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que nació en la isla, aunque sus raíces y su cabellera han llamado la atención en todo el mundo

Curasao, la nación más pequeña que se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA™, marcó su primer gol y obtuvo su primer punto antes de quedar eliminada en la fase de grupos

El centrocampista Tahith Chong, cuyo nombre completo es Tahith Jose Girigorio Djorkaef Chong, se convirtió en uno de los protagonistas de la campaña de la selección de Curasao en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo por ser el único integrante del combinado que nació en la isla sino por la forma en que encarna la diversidad, el alcance y el legado del fútbol mundial.

Chong nació en Willemstad (Curasao) y es el bisnieto de inmigrantes chinos que llegaron a la isla caribeña en la década de 1940. Durante su infancia se mudó a los Países Bajos y se formó en las canteras del Feyenoord y del Manchester United FC, antes de representar a la selección neerlandesa desde la categoría sub-15 hasta la sub-21. Ha desarrollado su carrera profesional en Inglaterra, Alemania y Bélgica.

Tahith Chong, de Curasao, y la leyenda del fútbol francés Youri Djorkaeff comparten un momento inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA™ 01:37

Su inconfundible corte de pelo ha dado pie a numerosas comparaciones con el emblemático centrocampista colombiano Carlos Valderrama, y uno de sus nombres de pila evoca a un célebre futbolista francés. La historia de Chong parece abarcar casi todos los rincones del mundo.

"Mi padre es un gran aficionado al fútbol y gran admirador de (Youri) Djorkaeff, por eso me puso el nombre", explicó.

Tras ser titular en los tres partidos de Curasao en el Mundial y contribuir a que la nación insular hiciera historia como el país más pequeño, tanto por superficie como por población, que se ha clasificado y participado en la competición, Chong vivió una experiencia que puso el broche de oro a su participación: conocer al futbolista que inspiró su nombre.

Chong compartió unos momentos con Youri Djorkaeff, asesor sénior de la FIFA, en Filadelfia (Pensilvania) tras la derrota de Curasao ante Costa de Marfil en su último partido del grupo E. El campeón de la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™ le regaló una camiseta. Fue una experiencia inolvidable, de esas que solo el Mundial hace posible gracias a su enorme visibilidad y a su capacidad para unir a las personas.

"Este encuentro ha sido increíble. Les agradezco que lo hayan hecho posible. Si mi padre está viendo esto, ahora mismo estará saltando de alegría en las gradas. Es un honor conocerlo —señaló Chong, quien el año pasado eligió defender los colores de Curasao en la categoría absoluta—. Estoy seguro de que mi padre recordará esto para siempre. En casa siempre nos contaba que Djorkaeff era un jugador extraordinario. Les doy las gracias por este gesto".

También Djorkaeff estaba encantado.

"Traje una camiseta para regalársela. Le aconsejo que disfrute del momento y juegue bien. Además, me pareció ver algo de mi estilo en él —comentó el francés—. ¡Me habría encantado tener su zurda! Para mí es un honor. Es muy especial que alguien lleve tu nombre porque su padre y su familia siempre siguieron mi carrera. Su actuación ha sido extraordinaria. Toda la selección rindió a un gran nivel".

Si bien la selección de Curasao se despidió de la competición con dos derrotas y un empate, estuvo muy lejos de ser una anécdota en su primer Mundial. De hecho, anotó un gol contra la poderosa Alemania e igualó el marcador en la primera parte del partido disputado en Houston (Texas), con un remate de Livano Comenencia. La selección sumó su primer punto en un Mundial tras su empate con Ecuador en Kansas City (0-0), con una actuación estelar del guardameta Eloy Room.

"Curazao me ha sorprendido. Es el país más pequeño que ha participado en una fase final del Mundial, pero tiene un equipazo —aseguró Djorkaeff tras el partido en Filadelfia—. Lo que más me gusta es que todos tienen calidad técnica. A veces en Europa somos demasiado previsibles. Estos jugadores saben regatear. Ha sido un partido muy bonito y todos hemos aprendido mucho de esta experiencia, no solo ellos. Nos han recordado que el fútbol tiene algo que lo hace único: todo es posible. Si te lo propones, incluso puedes jugar en un Mundial".

El padre de Chong se sintió cautivado por el estilo característico del francés.

"Mi padre me enseñó algunos vídeos de él. Crecí viendo imágenes de sus partidos y lo admiraba muchísimo", señaló Chong refiriéndose a Djorkaeff.