De la Copa Mundial de la FIFA™ a la mesa de las familias más necesitadas de Kansas City

La FIFA destina el excedente de comida de las sedes relacionadas con el Mundial en Kansas City para su recuperación y donación

Pete’s Garden es la organización que se encarga de reenvasar los alimentos y colaborar en la cadena de distribución

"El Mundial ha ayudado a que mucha gente tome mayor conciencia sobre este problema", dice su fundadora

En la cocina de Pete’s Garden, diez voluntarios ejecutan sus tareas con precisión suiza sin perder la sonrisa. En distintos envases de plástico, ya etiquetados con cuidado y dedicación, unos colocan las porciones de pollo y otros las de brócoli.

En las heladeras, aguardan para ser envasadas alrededor 1.200 libras de comida, que en parte llegó del FIFA Fan Fest™ a última hora de la jornada anterior. Los tiempos son claves para mantener la cadena de frío: esa misma noche, familias de bajos recursos de Kansas City podrán disfrutar una cena familiar.

"Pete's Garden es una organización sin fines de lucro que ofrece comidas gratuitas a las familias que las necesiten. Colaboramos con organizaciones que preparan comida en cantidad y tienen excedentes. La recibimos, la envasamos y ayudamos en la cadena de distribución junto a otras organizaciones", explica Tamara Weber, fundadora y directora ejecutiva de Pete’s Garden.

"Cuando supimos que Kansas City iba a recibir la Copa Mundial de la FIFA, hace tres años, sabíamos que sería una oportunidad para la recuperación de alimentos. Así que, en cierto modo, lo planificamos", cuenta Weber, enfundada en una remera conmemorativa del Mundial en la ciudad.

Pete’s Garden tiene su sede en una iglesia, y debe el nombre al padre de Tamara. "Teníamos un gran jardín y si tú cosechas tu propia comida, no la desperdicias. Además, las cenas en familia eran importantes. Cuando mi hija debió hacer un proyecto escolar sobre el desperdicio de comida, entendimos la dimensión del problema y nos propusimos buscar una solución".

La conexión entre la FIFA y Pete’s Garden para este indispensable proyecto de sostenibilidad llegó a través de los Kansas City Chiefs, el equipo de la NFL en cuyo estadio se disputan los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™.

Son embargo, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades anfitrionas, Pete’s Garden recibe el excedente de alimentos no solo del estadio, sino de todas las sedes vinculadas al Mundial. "Recibimos comida, además, del Fan Fest, de los hoteles de las selecciones que están aquí, de las fiestas para ver los partidos y del centro de operaciones conjuntas de Kansas City".

La cocina puede ser algo chica, pero el impacto es grande. “Este año calculamos redistribuir unas 260.000 libras de alimentos, lo que equivale a unas 1.000 cenas familiares a la semana. Son alrededor de 4.200 comidas, considerando que una familia tipo está formada por cuatro personas”, explica Weber.

"Con el Mundial, estimábamos unas 15.000 libras de alimentos adicionales, y ya superamos esa cifra. Al momento, llevamos más de 18.000 libras redistribuidas, y llegaremos a 20.000 para el final del evento. Eso significarán unas 16.700 comidas más, que beneficiarán a 4.175 familias", detalla con una sonrisa de satisfacción.

Pero el impacto de la Copa Mundial de la FIFA sobre la cuestión del desperdicio de comida va más allá. "El Mundial supuso un punto de inflexión para nosotros, ya que ha ayudado a que mucha gente tome mayor conciencia sobre este problema, y las posibles soluciones que podemos poner en marcha", destaca Weber.

De la Copa Mundial de la FIFA a la mesa de las familias más necesitadas de Kansas City Previous 01 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 02 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 03 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 04 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 05 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 06 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 07 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City Next

"Es muy bueno que la FIFA se haya esforzado por garantizar que no se desperdicie comida durante el Mundial en Kansas City, y que llegue a familias que, casi con seguridad, no pueden asistir a un partido del torneo", puntualiza.