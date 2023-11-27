Se desvelan los grupos y emparejamientos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™

Los sorteos oficiales se han celebrado en Zúrich (Suiza), coincidiendo con la primera jornada de la Semana Mundial del Fútbol

Diez selecciones debutantes se han asegurado ya su plaza en las dos competiciones

Declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Hay talento en todos los países del mundo; solo necesitan una oportunidad para destacar"

Tras el sorteo celebrado en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), han quedado definidos los grupos y emparejamientos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ que se disputarán este año.

Las competiciones se celebrarán por segunda edición consecutiva en Catar y Marruecos, respectivamente. El número de selecciones participantes se ha ampliado en ambos certámenes: la competición masculina ya cuenta con 48 equipos y la femenina, con 24. Esta ampliación ha servido de catalizador de nuevas oportunidades, pues entre ambas competiciones suman, de momento, diez selecciones debutantes que ya se han asegurado su participación.

"Ese fue el motivo por el que la FIFA decidió ampliar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA a 24 selecciones. Estamos convencidos de que hay talento en todos los países del mundo —afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. Solo necesitan una oportunidad para destacar. Y ahora que la competición se celebra cada año, tienen más oportunidades que nunca para hacerlo".

"El fútbol femenino tiene aún un enorme potencial y, aunque ya hemos avanzado mucho, la FIFA está decidida a seguir impulsando su crecimiento. La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 contribuirá de forma significativa a ese crecimiento, ya que servirá de inspiración para que niñas de todo el mundo empiecen a jugar al fútbol".

La décima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ se celebrará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre de este año.

Sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026

Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina Grupo B: Corea del Norte, Puerto Rico, Polonia, CAF 1 Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega, CAF 2 Grupo D: Japón, CAF 3, Francia, Venezuela Grupo E: EE. UU., Samoa, CAF 4, China Grupo F: España, México, Australia, Chile

Sorteo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026

Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica Grupo J: EE. UU, Montenegro, Chile, Argelia Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras

Por su parte, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™, que será la 21.ª edición de la competición, se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

"Quiero felicitar a las 48 selecciones que competirán en el magnífico Aspire Zone de Catar por el título de campeonas del mundo sub-17. El éxito de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA del año pasado fue evidente —señaló Infantino—. Vivimos algunos partidos y momentos inolvidables en la primera edición con 48 equipos. Además, tres de los cinco debutantes lograron pasar a la fase de eliminación directa".

"La calidad del fútbol desplegado sobre el terreno de juego, el fantástico ambiente y la impecable organización refrendaron la decisión de la FIFA de ampliar la competición y brindar a más selecciones que nunca la oportunidad de competir en la escena internacional. Sé que este año será igual, ya que habrá aún más caras nuevas midiéndose ante los mejores del mundo".

Los sorteos se han celebrado durante la Semana Mundial del Fútbol, cuya edición de 2026 difunde la campaña mundial «Be Active» de la FIFA y la Organización Mundial de la Salud, que anima a los niños a hacer más ejercicio, como mínimo 60 minutos de actividad diarios, para favorecer su salud y su felicidad.