La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ refleja el "enorme" crecimiento del fútbol femenino, destaca Gianni Infantino

Seis debutantes y cuatro excampeonas entre las 24 participantes en el torneo que se disputará en septiembre en Polonia

El presidente de la FIFA afirmó: "Habrá una interesante mezcla de élite consolidada y aspirantes emergentes compitiendo por el trofeo"

El certamen comenzará el 5 de septiembre de 2026 y los partidos tendrán como escenario cuatro ciudades polacas

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ es la "prueba" de que el fútbol femenino "sigue creciendo a un ritmo enorme", afirmó Gianni Infantino ante el público que se dio cita para presenciar el sorteo de la fase de grupos del torneo, celebrado en Łódź (Polonia).

Después de que cuatro debutantes (Ecuador; Nueva Caledonia; Polonia, en calidad de anfitriona; y Portugal) ya hubiesen confirmado su plaza entre las 24 participantes, en mayo, al término de la competición preliminar africana, se unieron dos primerizas más, Benín y Tanzania.

Eso significa que cuando el balón eche a rodar el 5 de septiembre de este año, seis selecciones de cuatro continentes recibirán su bautismo de fuego en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ junto a cuatro excampeonas (Japón; RPD de Corea, vigente campeona; España; y Estados Unidos).

"Desde la transformadora Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ se han producido muchísimos hitos en el fútbol femenino. Ese torneo en Australia y Nueva Zelanda llevó al fútbol femenino al siguiente nivel. Y este certamen es la prueba de que sigue creciendo a un ritmo enorme", explicó el presidente de la FIFA en un mensaje en vídeo emitido durante el sorteo, que repartió a las participantes en seis grupos de cuatro integrantes.

"Las debutantes suponen un cuarto de las participantes, lo que demuestra que el fútbol femenino está constantemente alcanzando nuevas cotas. Y con cuatro excampeonas entre las 24 clasificadas, habrá una interesante mezcla de élite consolidada y aspirantes emergentes compitiendo por el trofeo".

La ceremonia, que tuvo como manos inocentes a Nina Patalon, actual seleccionadora de Polonia, y Laura Georges, leyenda del fútbol francés, se celebró en Łódź, una de las cuatro sedes de la XIIª edición del torneo, junto a Bielsko-Biała, Katowice y Sosnowiec. Se trata del primer torneo femenino de la FIFA en el país centroeuropeo, que ya albergó la versión masculina de esta misma competición en 2019.

En el Grupo A, la anfitriona abrirá el baile contra Argentina en Katowice el 5 de septiembre de 2026, en un grupo en el que también están encuadradas Benín y México. El Grupo B está compuesto por Brasil, Canadá, Inglaterra y Tanzania; el C por Ecuador, Francia, Ghana y República de Corea; el D por Italia, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos; el E por Colombia, Costa Rica, RPD de Corea y Portugal; y el F por RP China, Nueva Caledonia, Nigeria y España.

La fase de grupos concluirá el 13 de septiembre de 2026. Las seis primeras y las seis segundas de cada grupo, así como las cuatro mejores terceras, pasarán a la ronda eliminatoria, que culminará con la final, a disputar en Łódź el 27 de septiembre de 2026.

También asistió al acto la artista polaca Blanka, que en 2023 representó a su país en el festival de Eurovisión. La intérprete, que es una de las cantantes pop más famosas de Polonia, está dando los toques finales a la canción oficial de la competición.