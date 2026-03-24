El secretario general de la FIFA destacó la "perfecta combinación entre rendimiento e innovación" que caracteriza a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB)

Mattias Grafström visitó la ciudad deportiva de la KNVB, en la localidad de Zeist

La selección nacional masculina de Países Bajos está concentrada para preparar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La visita coincidió con el décimo aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff, referente absoluto del fútbol neerlandés

En su primera visita a la ciudad deportiva de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, presenció en persona los progresos que se están llevando a cabo en Zeist, donde la selección nacional se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“El campus de la KNVB impresiona por compacto y moderno. En estas emblemáticas instalaciones, donde el rendimiento y la innovación se combinan a la perfección, se respira fútbol —declaró Grafström, de nacionalidad neerlandesa y sueca—. En Zeist he tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la KNVB, Frank Paauw, y con el secretario general, Gijs de Jong, lo que me ha permitido entender aún mejor la innovadora política de la federación en el ámbito local, pero también con respecto a Europa y el mundo entero”.

La visita a la sede deportiva de una de las federaciones miembro fundadoras de la FIFA coincidió, además, con el décimo aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff, la mayor leyenda del fútbol neerlandés, un talento irrepetible y un hombre que cambió el fútbol.

“El fútbol neerlandés no se entiende sin la figura de Johan Cruyff y el concepto de ‘fútbol total’, una filosofía de juego que llevó en 1974 a los hombres de Rinus Michels a disputar una final de la Copa Mundial por primera vez en su historia —recordó el secretario general de la FIFA—. Aquella selección dejó huella en toda una generación a nivel internacional, y la influencia de Johan Cruyff se percibe aún hoy en el fútbol del país. Sin duda, Johan estará deseando desde lo alto que esta generación de futbolistas llegue también a la cima en el próximo Mundial”.

“Llevo siguiendo de cerca a esta selección desde mis inicios en la UEFA, cuando se concentró en la localidad suiza de Nyon para preparar el Mundial de 1998. De aquel campeonato recuerdo bien el magnífico gol que Dennis Bergkamp marcó a Argentina en el Estadio Velódromo de Marsella en cuartos de final. Momentos como aquel se quedan grabados en la memoria", continuó.

"En la visita de hoy a Zeist he podido comprobar cómo se prepara esta generación de talentos, y me ha encantado asistir a su puesta a punto para la gran cita de este verano. Estoy deseando ver a estos excelentes futbolistas jugar en Canadá, México y Estados Unidos contra las mejores selecciones del planeta en el mayor escenario del fútbol mundial”, agregó.

FIFA Secretary General visits to the Royal Netherlands Football Association (KNVB) Previous 01 / 03 The Dutch men's national team training at the KNVB Campus in Zeist 02 / 03 KNVB Campus, Zeist 03 / 03 KNVB General Secretary Gijs de Jong pictured with the FIFA Secretary General Mattias Grafström at the KNVB Campus in Zeist Next

Por su parte, Gijs de Jong, secretario general de la KNVB, declaró: «Ha sido todo un honor recibir al secretario general de la FIFA en nuestra ciudad deportiva de Zeist. Como miembros fundadores de la FIFA, en la KNVB sentimos un vínculo muy estrecho con el mundo del fútbol internacional. Desde el corazón de nuestro centro de innovación, hemos podido hablar sobre el futuro del fútbol, y todos tenemos la vista puesta tanto en el Congreso de la FIFA de abril en Vancouver como en la Copa Mundial de Canadá, México y Estados Unidos de este verano. Además, la visita del Sr. Grafström ha tenido una relevancia especial para nosotros, dados sus orígenes neerlandeses».