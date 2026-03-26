El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, visita Atlanta en pleno crecimiento de la Federación Estadounidense de Fútbol

El alto cargo visita el nuevo centro de tecnificación de la federación

Se espera que el histórico proyecto transforme el desarrollo del fútbol en Estados Unidos

Atlanta se prepara para albergar ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha viajado esta semana a Atlanta, ciudad en la que los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguen su curso y donde se están efectuando inversiones transcendentales a largo plazo que configurarán el futuro del fútbol en Estados Unidos.

Durante su estancia, el secretario general asistió a la conferencia "The Business of Soccer" y visitó el nuevo centro de tecnificación de la Federación Estadounidense de Fútbol Arthur M. Blank, un proyecto de referencia que resultará fundamental en el crecimiento y desarrollo continuo del deporte en todo el país.

JT Batson, director ejecutivo de la federación del país, guio la visita a la que asistieron el secretario general de la FIFA y Cindy Parlow, presidenta de la federación y miembro del Consejo de la FIFA, y les informó de primera mano sobre las instalaciones y su objetivo a largo plazo.

Este proyecto vanguardista, que cuenta con una superficie aproximada de 800.000 m², será la sede de las 27 selecciones nacionales de Estados Unidos y el centro neurálgico para la formación de entrenadores y árbitros, la investigación de alto rendimiento y la interacción con las comunidades. Con base en unas infraestructuras de talla mundial y tecnología de última generación, el centro busca apoyar a jugadores, entrenadores y árbitros en cada etapa de su desarrollo.

En la visita, Mattias Grafström destacó la importancia de este tipo de inversiones y sus repercusiones a largo plazo en el ecosistema futbolístico nacional:

"La construcción del centro de tecnificación de la Federación Estadounidense de Fútbol Arthur M. Blank es un momento transcendental para el fútbol del país —afirmó el secretario general de la FIFA—. Este tipo de inversión es fundamental para el desarrollo a largo plazo del deporte. Ofrece el entorno adecuado para apoyar a los jugadores con talento, potenciar las selecciones nacionales y construir un futuro sostenible para el fútbol en todas las categorías".

Asimismo, hizo hincapié en el trabajo de los responsables del proyecto:

"Quiero dar la enhorabuena a Cindy Parlow Cone y a JT Batson por su liderazgo y visión para sacar este proyecto adelante. Este es el tipo de iniciativa que dejará un legado duradero en el futuro de la federación".

Atlanta, una de las principales ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, acogerá ocho encuentros, incluida una semifinal, lo que refuerza su creciente importancia en el panorama futbolístico norteamericano.

"La emoción no deja de aumentar en el país en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA —añadió el secretario general—. Las infraestructuras vanguardistas, la pasión de los aficionados y la inversión a largo plazo en el desarrollo cimientan el éxito de la competición y del futuro del fútbol en Estados Unidos".