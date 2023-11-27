La FIFA mantiene una reunión positiva con la Federación de Fútbol de la RI de Irán

Una delegación de la FIFA, encabezada por su secretario general, se reunió ayer en privado con el presidente y el secretario general de la Federación de Fútbol de la RI de Irán, en la última de una serie de encuentros sobre la participación de la selección iraní para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La reunión se desarrolló en un ambiente positivo y constructivo, y tanto la FIFA como la Federación de Fútbol de la RI de Irán reafirmaron su compromiso de continuar cooperando. Los esfuerzos seguirán centrados en resolver los asuntos pendientes y garantizar que la selección iraní pueda competir de forma segura, sin contratiempos y en las mejores condiciones posibles durante todo el torneo.