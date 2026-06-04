La red de escuelas públicas KIPP Miami, la fundación Gumball 3000 y la Fundación FIFA Estados Unidos presentan oficialmente un terreno de juego comunitario remodelado

En la ceremonia de inauguración, KIPP Miami Public Schools presentó, junto con la Fundación Gumball 3000 y la Fundación FIFA Estados Unidos, un terreno de juego recién rehabilitado en el campus norte de la red de escuelas públicas, ubicado en el condado Miami-Dade del estado de Florida (Estados Unidos).

El proyecto es la culminación de una colaboración notable centrada en crear más oportunidades para los jóvenes a través de iniciativas deportivas, educativas y comunitarias. Una vez finalizadas las obras, el campo incluirá mejoras, por ejemplo en las gradas, y un nuevo marcador a fin de crear un entorno seguro, moderno y accesible para los alumnos y habitantes de la zona.

El presidente de la FIFA participa en la inauguración de un terreno de juego comunitario que se ha remodelado en Miami 01:52

La red de escuelas públicas KIPP Miami cuenta con más 1200 estudiantes de la KIPP Royalty Academy y la KIPP Courage Academy. Las instalaciones se emplearán en programas de educación física, actividades extraescolares, entrenamientos de fútbol, oportunidades de mentoría y otros programas comunitarios de carácter general a lo largo del año.

"KIPP Miami está muy agradecida por esta fantástica colaboración y por la inversión que ha supuesto para nuestro alumnado y sus familias —declaró Charlie Schmidt, director ejecutivo de la red de escuelas públicas—. Este nuevo campo dará a nuestros estudiantes un lugar seguro en el que jugar, crecer, y aprender a trabajar en equipo, así como desarrollar habilidades de liderazgo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Representa todo lo que se puede conseguir cuando varias organizaciones colaboran en pos del desarrollo juvenil".

"Este proyecto busca generar oportunidades e invertir en las próximas generaciones —apuntó Maximillion Cooper, fundador de Gumball 3000 y la fundación del mismo nombre—. El deporte tiene la capacidad de generar confianza y ambición en los jóvenes, así como de establecer lazos entre ellos. Es un orgullo colaborar con la Fundación FIFA Estados Unidos y KIPP Miami en un proyecto que tendrá repercusiones duraderas para la comunidad".

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró lo siguiente: «Ha sido un día muy especial en Miami celebrando la inauguración, y primer acontecimiento oficial, de la Fundación FIFA Estados Unidos. La renovación del terreno de juego de KIPP Miami proporcionará muchas oportunidades a los jóvenes a través del deporte rey».

"Los niños son el futuro. Es gratificante ver que este proyecto cobra vida, dado que proporcionará un entorno seguro para que los niños y las niñas aprendan, jueguen y crezcan con el fútbol, que es una escuela para la vida. Este campo les pertenece a ustedes, a todos los alumnos, padres y futuras estrellas de KIPP Miami. Aquí crearán recuerdos, verán crecer sus sueños y forjarán el futuro del fútbol".

Alina Hudak, presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión de Miami de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, añadió lo siguiente: "Al tiempo que Miami se prepara para dar la bienvenida al mundo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, seguimos comprometidos con que la competición deje un legado perdurable, que beneficie a la comunidad mucho después del último partido. La renovación de este terreno de juego es mucho más que una inversión en infraestructura deportiva. Se trata de una inversión en la juventud, en una sociedad con hábitos más saludables y en el futuro de Miami".

La remodelación de las instalaciones ha sido financiada con el apoyo de la Fundación Gumball 3000, cuya misión es invertir en iniciativas para los jóvenes e impulsar el cambio social a través de colaboraciones de alcance internacional.

Alumnos, educadores, líderes comunitarios y socios del proyecto asistieron a la ceremonia inaugural, en la que se celebró no solo la finalización de las mejoras, sino también el hecho de tener una visión compartida del fútbol como plataforma para fomentar la confianza, el trabajo en equipo, el liderazgo y un estilo de vida más saludable entre los jóvenes.

Se espera que el nuevo campo, al que podrán acceder todo el año estudiantes y habitantes de la región sur de Florida, se convierta en una referencia de deporte y ocio.