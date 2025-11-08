La FIFA establece un récord mundial Guinness por el número de nacionalidades representadas en un solo partido de fútbol

La FIFA ha establecido oficialmente un nuevo récord mundial Guinness

Jugadores de 68 países saltaron al campo

El evento, que ha batido todos los récords, demuestra el poder unificador del deporte rey

Se ha establecido un nuevo récord mundial Guinness por el número de nacionalidades representadas en un solo partido de fútbol. Jugadores de 68 países, cada uno de los cuales saltó al campo y jugó durante al menos 10 minutos, participaron en un partido del personal de la FIFA disputado en el Complejo de Fútbol Mohammed VI en Salé, Marruecos, superando el récord anterior de 53, establecido por Equal Playing Field (EPF) en 2019.

El director de la División de Asociaciones Miembros de la FIFA, Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro, y de Azerbaiyán, fue uno de los participantes. "Ser testigo de la presencia de 68 nacionalidades en el campo para un nuevo récord mundial Guinness de la FIFA es increíblemente inspirador. Este momento encarna a la perfección la visión de liderazgo de la FIFA: unir al mundo a través del fútbol", afirmó. "Muestra la diversidad y la pasión global sin igual, lo que refuerza nuestro compromiso de desarrollar el fútbol para todos, en todas partes".

El nuevo hito de la FIFA es una prueba más de la capacidad del fútbol para unir a las personas, independientemente de su nacionalidad, idioma o cultura. "En el fondo, lo que hemos hecho es reconocer que podíamos hacer algo para celebrar nuestra diversidad", afirmó Solomon Mudege, director de Programas de Desarrollo de la FIFA y natural de Zimbabue.

"La FIFA ha tenido éxito en su intento y ha elegido un récord excelente por el que luchar. Su equipo global está formado por personas de muchos países y orígenes diferentes, y este título simboliza lo mejor del fútbol: unir a las personas. Este récord es una poderosa demostración de la diversidad oficialmente increíble de la FIFA y del espíritu global del fútbol", afirmó Joanne Brent, árbitro principal de Guinness World Records.