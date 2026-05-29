La Real Casa de la Moneda de Canadá celebra la llegada de la Copa Mundial de la FIFA™ al país con una nueva moneda de un dólar destinada a la circulación

La moneda conmemorativa "plasma el orgullo y unidad que supone dar la bienvenida al mundo", afirmó el ministro de Economía y Hacienda

Los canadienses "entienden el poder del deporte para unirnos"

Canadá albergará la Copa Mundial de la FIFA™ por primera vez, con partidos en Vancouver y Toronto

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a Canadá, la Real Casa de la Moneda de Canadá se suma al entusiasmo de millones de aficionados emitiendo una nueva moneda de un dólar destinada a la circulación que celebra el evento deportivo más grande del planeta. La moneda conmemorativa, producida en versión acuñada y coloreada, fue presentada por la Real Casa de la Moneda y la FIFA sobre el césped del Estadio BC Place de Vancouver, y se puso en circulación el 14 de mayo.

Toronto y Vancouver albergarán un total de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la selección del país jugará en ambas ciudades. Canadá es la coanfitriona del certamen junto a México y Estados Unidos. Por primera vez en sus 96 años de historia, la Copa Mundial de la FIFA™ contará con 48 selecciones participantes, que disputarán un total de 104 encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Royal Canadian Mint celebrates FIFA World Cup 2026™ with new commemorative $1 coin 00:48

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un hito para nuestro país, y esta moneda de un dólar destinada a la circulación plasma el orgullo y unidad que supone dar la bienvenida al mundo a nuestras comunidades", afirmó François-Philippe Champagne, ministro de Economía y Hacienda. "Los canadienses entienden el poder del deporte para unirnos, por eso este certamen está tan en consonancia con nuestra reciente inversión de 755 millones de CAD en deporte, la más alta en 20 años. Esta moneda es una forma tangible de celebrar un acontecimiento mundial que impulsará las oportunidades económicas e inspirará a una nueva generación de canadienses de una manera netamente canadiense".

"La Real Casa de la Moneda de Canadá está orgullosa de los muchos momentos deportivos importantes que ha plasmado en monedas a lo largo de los años, y estamos encantados de celebrar este nuevo hito con una moneda destinada a la circulación que conmemora los primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA masculina disputados en Canadá", explicó Simon Kamel, presidente interino y director ejecutivo de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "Estamos orgullosos de haber creado un recuerdo duradero que los aficionados canadienses pueden conservar mientras se unen para animar a su equipo en su primera participación en una Copa Mundial celebrada en casa".

Diseñada por el artista canadiense Glen Green, el motivo central del reverso es la parte superior del mosaico de la hoja de arce de FIFA26 CAN, resaltado en teselas en tonos naranjas y rojos en la versión coloreada, a modo de evocación de la comunidad de aficionados que se unen para animar a sus héroes futbolísticos. A su izquierda está el emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a su derecha un balón en movimiento bajo el que figuran los nombres de Toronto y Vancouver, las dos ciudades sede de Canadá.

"Hoy escribimos un nuevo capítulo de nuestra historia nacional, dado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha quedado oficialmente acuñada en la historia de Canadá", añadió Vittorio Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf. "De costa a costa, los canadienses podrán tener en su mano esta moneda tan especial. Es un objeto pequeño que encierra una gran historia. Representa más que un torneo, representa el papel de Canadá como país anfitrión en la escena mundial. Y nuestro entusiasmo compartido mientras nos preparamos para dar la bienvenida al mundo este verano".

Ambas versiones, la acuñada y la coloreada, están disponibles en un estuche de cinco monedas que también incluye tres monedas de 25 centavos de acero niquelado que ilustran los temas: Canadá da la bienvenida al mundo, Mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA y El partido. No hay dos estuches iguales, ya que la impresión variable ha producido innumerables permutaciones de la gama cromática del embalaje, dentro de la paleta oficial de la FIFA.

Asimismo hay disponibles cartuchos de 25 monedas, tanto en versión acuñada como coloreada, y un estuche especial con ambos cartuchos, así como una versión acuñada y otra coloreada de la moneda conmemorativa destinada a la circulación.

Este año la Real Casa de la Moneda lanzó una amplia colección de monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elaboradas con metales preciosos y destinadas al coleccionismo. Más información sobre estos productos numismáticos exquisitamente elaborados, así como datos interesantes sobre la Copa Mundial de la FIFA, en www.mint.ca/football.