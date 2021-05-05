Programa Mundial de Integridad de la FIFA: termina el seminario para la CONMEBOL

La FIFA ha finalizado el miércoles 5 de mayo el segundo seminario virtual en el marco de su Programa Mundial de Integridad, que se ofrece en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta edición del programa reunió a responsables de integridad y expertos en corrupción de las diez federaciones miembro de la CONMEBOL en el contexto de tres módulos para debatir las cuestiones principales, incluidas el marco regulador, la prevención, la formación y las investigaciones. En las sesiones también hubo mesas redondas, con la participación de cargos gubernamentales responsables de la lucha contra la corrupción de varios países sudamericanos.

Terminadas las sesiones con la CONMEBOL, el programa se reanudará en agosto con las federaciones de la Concacaf.

Fieles a la visión de futuro de la FIFA de que el fútbol sea realmente global, así como a su compromiso permanente por proteger y fomentar la integridad del deporte, el Programa Mundial de Integridad está diseñado para impartir formación en integridad en las 211 federaciones miembro, compartiendo conocimientos avanzados y recursos con responsables de la materia. Además, el programa refleja el objetivo de la UNODC de respaldar a gobiernos y entidades deportivas en sus esfuerzos por salvaguardar el deporte de la corrupción y el delito.

En el marco de sus iniciativas de integridad actuales, la FIFA firmó un memorando de acuerdo con la UNODC en septiembre de 2020 para impulsar su cooperación en la lucha contra las amenazas del crimen y el delito en el deporte.