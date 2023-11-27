Se confirma el procedimiento de los sorteos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ de este año

Los sorteos oficiales se celebrarán en Zúrich este jueves, coincidiendo con el primer día de la semana mundial del fútbol

Las ediciones de este año se disputarán entre octubre y diciembre

Los calendarios con todos los horarios y sedes se harán públicos tras los sorteos

La FIFA ha confirmado el procedimiento de los sorteos de las ediciones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ de este año. Los sorteos de ambas competiciones se celebrarán en la sede de la FIFA en Zúrich el jueves 21 de mayo a partir de las 15:00 CET, y se retransmitirán en directo en FIFA+, TikTok y YouTube.

Será el segundo año consecutivo que estas competiciones sub-17, que ahora se celebran anualmente, tengan lugar en Catar y Marruecos, los países anfitriones hasta las ediciones de 2029.

La décima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ se celebrará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre de este año. En el torneo del año pasado, que estrenó el formato ampliado de 24 equipos, la RPD de Corea revalidó el título, y en 2026 tratará de hacer historia con un tercer entorchado consecutivo.

Para el sorteo, los 24 países clasificados se han distribuido en cuatro bombos de seis equipos cada uno. Marruecos, anfitriona de la competición, ha entrado automáticamente en el bombo 1, y el resto de selecciones se han repartido conforme a la clasificación de la FIFA, que se basa en los puntos obtenidos en las últimas cinco ediciones de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, celebradas en 2025, 2024, 2022, 2018 y 2016. Se ha otorgado más valor a los resultados obtenidos en la última edición de la competición, mientras que a los resultados obtenidos en las ediciones anteriores se les ha aplicado un peso porcentual que disminuye progresivamente.

Las cinco primeras clasificadas han entrado en el bombo 1 junto con Marruecos, y el resto de las selecciones han quedado distribuidas en los bombos 2, 3 y 4 en función de su posición. De esta forma, cada uno de los seis grupos se conformarán de cuatro selecciones, que se irán extrayendo una por una de cada bombo. En la medida de lo posible, la FIFA aplicará el principio general por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación resulten encuadradas en un mismo grupo.

Con vistas al sorteo, se reservarán plazas con el nombre de la confederación pertinente para cuatro de las selecciones clasificadas de la región de la CAF, que no se confirmarán hasta después de que se celebre el sorteo.

Asignación de bombos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026™

Bombo 1: Marruecos, España, RPD de Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá

Bombo 2: Brasil, México, CAF 1, Alemania, Francia y RP China

Bombo 3: Nueva Zelanda, CAF 2, Polonia, CAF 3, CAF 4 y Chile

Bombo 4: Venezuela, Noruega, Samoa, Australia, Puerto Rico y Argentina

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™, que contará con 48 selecciones y será la 21.ª edición de la competición, se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. El año pasado, Portugal conquistó el título en la primera edición con el formato ampliado.

Los 48 países clasificados se distribuirán en cuatro bombos de doce equipos cada uno. Catar, anfitriona de la competición, entrará en el bombo 1, y el resto de selecciones se repartirán conforme a la clasificación de la FIFA, que se basa en los puntos obtenidos en las últimas cinco ediciones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, celebradas en 2025, 2023, 2019, 2017 y 2015. Se otorga más valor a los resultados obtenidos en la última edición de la competición, mientras que a los resultados obtenidos en las ediciones anteriores se les ha aplicado un peso porcentual que disminuye progresivamente.

Las primeras clasificadas entrarán en el bombo 1 junto con Catar, y el resto de las selecciones han quedado distribuidas en los bombos 2, 3 y 4 en función de su posición. De esta forma, cada uno de los doce grupos se conformarán de cuatro selecciones, que se irán extrayendo una por una de cada bombo.

Puesto que dos selecciones de la CAF no se determinarán hasta pasado el sorteo, todavía no se ha completado la distribución de los equipos en los bombos. Con vistas al sorteo, se reservarán plazas con el nombre de la confederación pertinente para estas dos selecciones. La CAF tiene asignadas diez plazas en total.

Las selecciones clasificadas son las siguientes:

AFC: Arabia Saudí, Australia, Catar (anfitriona), Japón, República de Corea, RP China, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam.

Concacaf: Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela

OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda

UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumanía y Serbia

Los calendarios definitivos de las competiciones, que incluirán el estadio, la fecha y el horario de cada encuentro, se publicarán a la conclusión de los sorteos. Encontrarán más información sobre las ediciones de este año de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ en las respectivas páginas de las competiciones en FIFA.com.

Los sorteos, que se celebrarán en la sede de la FIFA, coincidirán con el primer día de la semana mundial del fútbol de este año (del 21 al 25 de mayo). Una de las campañas que se promocionarán durante esta semana es la iniciativa mundial "Be Active", que dirigen la FIFA y la Organización Mundial de la Salud y trata de animar a los niños a que realicen 60 minutos de actividad física al día para tener una vida más sana y feliz.