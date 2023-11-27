Comienza la preventa de Visa para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

Los aficionados ya pueden adquirir entradas para los encuentros que se disputarán en las cuatro ciudades anfitrionas: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec

Entre el 5 y el 27 de septiembre, las 24 mejores selecciones femeninas sub-20 del planeta se darán cita en un torneo que desvelará a las Estrellas del mañana™

Los clientes de Visa podrán adelantarse al público general y asegurar su lugar en FIFA.com/tickets

A medida que se acerca la inauguración de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™ y aumenta la expectación, los titulares de tarjetas Visa podrán asegurar localidades para presenciar la pugna por el título entre las mejores selecciones sub-20 de fútbol femenino del planeta. Los titulares de tarjetas Visa disponen ya de un periodo exclusivo para comprar entradas, que concluirá el 24 de mayo a las 23:59 CET.

Las entradas se pueden adquirir en FIFA.com/tickets y se invita a los aficionados a aprovechar la ocasión para ver cómo las Estrellas del mañana™ del fútbol femenino dan la talla y conquistan la escena internacional.

La 12.ª edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ contará con la participación de 24 selecciones y acogerá 52 partidos en cuatro ciudades anfitrionas. Polonia, país anfitrión de la competición, levantará el telón el próximo 5 de septiembre al disputar el partido inaugural. La final está programada para el 27 de septiembre.

Una vez finalizada la preventa de Visa, las entradas para el público general estarán disponibles a partir del 25 de mayo en FIFA.com/tickets.