Nick Thurston explica cómo eligen sus uniformes los equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de las indumentarias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un proceso complejo que la División de Gestión de Competiciones de la FIFA ha simplificado

"El proceso en sí… no se reduce a una sola revisión", afirma Nick Thurston, director sénior de competiciones de la FIFA

El partido entre Portugal y Croacia en los dieciseisavos planteó una situación diferente a la de torneos anteriores

Nick Thurston calcula que se tardan "entre 10 y 15 minutos" en decidir qué uniformes llevarán los equipos en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™.

Es una decisión importante. Las opciones elegidas por el director sénior de competiciones de la FIFA y sus colegas de la División de Gestión de Competiciones y del grupo de árbitros de la FIFA ayudan a moldear la forma como los participantes y los árbitros (tanto dentro como fuera de la cancha) viven y se desenvuelven durante el partido. Los jugadores deben estar seguros de que se trata de un compañero de equipo cuando perciben una silueta borrosa por el rabillo del ojo. Los árbitros deben ser capaces de distinguir al instante entre distintos pares de calcetines cuando los jugadores disputan un balón suelto cerca de la línea de banda.

La elección de uniformes también es fundamental porque influye en cómo los aficionados en el estadio y los espectadores de todo el mundo perciben el juego visualmente. Los comentaristas que transmiten desde las gradas superiores y los aficionados sentados en las últimas filas del estadio tienen que poder distinguir quién es quién en tiempo real. Otros factores importantes son el daltonismo y otras deficiencias visuales. La tecnología que se usa en los estadios, como el sistema automático de fuera de juego, las cámaras de seguimiento y el VAR, también debe funcionar a la perfección cuando sea necesario diferenciar entre equipos. Más allá de estos aspectos prácticos, también entran en juego factores históricos, culturales y de mercadotecnia. Los colores son de gran importancia para los países, los aficionados, los coleccionistas de equipaciones de fútbol, los fabricantes y los distribuidores de artículos oficiales.

El proceso de asignación de uniformes es un arte y una ciencia. A menudo tiene repercusión en los blogs y las redes sociales, y puede dejar huella en la historia del fútbol a través de fotografías, registros y repeticiones de un partido.

Con tanto en juego, puede que un proceso de selección de 15 minutos no parezca suficiente. Sin embargo, toma muy poco tiempo (algo esencial, ya que las selecciones clasificadas tienen poco margen para prepararse para los partidos de la fase eliminatoria) porque se sustenta en un reglamento cuidadosamente diseñado para las equipaciones y el torneo, y en más de un año de trabajo y preparación meticulosos. Thurston y su equipo tienen la experiencia y preparación necesarias para esos 15 minutos.

Los preparativos para la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 equipos comenzaron seriamente hace unos 18 meses, cuando el grupo de trabajo de equipamiento de la FIFA (FEWG, por sus siglas en inglés) empezó a revisar los diseños de uniformes propuestos junto con los principales fabricantes.

"De hecho, nuestros preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzaron hace aproximadamente un año y medio, cuando empezamos a evaluar los diseños iniciales de las indumentarias, aclaramos la intención tras ciertos diseños con algunos fabricantes y nos aseguramos de que cumplieran con el reglamento", dijo Thurston.

Las revisiones se centraron en las combinaciones de colores principales y secundarios, los elementos de diseño, las normas que rigen el tamaño de los emblemas de los equipos y de los fabricantes, las fuentes, y los diseños de los nombres y los números.

El grupo de trabajo está compuesto por representantes de la División de Gestión de Competiciones, el grupo de apoyo a los patrocinadores y los departamentos legales de la FIFA. Thurston, oriundo de Nueva Zelanda, ha estado trabajando en torneos de la FIFA desde 2008 y se incorporó a tiempo completo a la organización en Zúrich, Suiza, en 2021. Cuando llega el momento de determinar la asignación específica de uniformes partido a partido durante el torneo, Thurston trabaja junto con sus colegas de la División de Gestión de Competiciones y representantes del grupo de árbitros de la FIFA.

En noviembre de 2025, la FIFA envió una carta a los países clasificados (y a los que aún competían por un cupo) en la que solicitaba el registro formal de los colores de los equipos: uniformes principales y alternativos, tercera equipación si así lo deseaban, y un mínimo de tres opciones de uniformes para los porteros. Debe haber un uniforme visiblemente «oscuro» y otro notablemente «claro». Luego, cada equipo envía a la FIFA muestras físicas de su equipación, las cuales se someten a una inspección y se fotografían. El grupo de trabajo de equipamiento también está atento a otros detalles, como que los shorts y los calcetines puedan cambiarse, la legibilidad de la tipografía o si existe alguna combinación de camiseta o equipación dentro del calendario de partidos que pudiera requerir un análisis más detallado. Un ejemplo de esto último en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la famosa camiseta a cuadros rojos y blancos de Croacia. En el pasado, la camiseta tenía suficiente blanco como para considerarla la opción "clara". Por ejemplo, la usaron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ contra Francia, que vestía completamente de azul. "El diseño para 2026 evolucionó y es muy diferente al anterior", remarcó Thurston. "Esta vez, los cuadrados de la camiseta son más pequeños y, en general, se considera que la prenda es predominantemente roja porque tiene un aspecto más pixelado".

Entonces, cuando Croacia quedó emparejada con Portugal en los dieciseisavos, Thurston y el grupo de trabajo estaban preparados. El uniforme titular de color rojo intenso de Portugal chocaría con el diseño de tablero de ajedrez "pixelado" de Croacia. La FIFA trata de evitar, siempre que sea posible, los enfrentamientos entre equipos de color rojo y azul, que se consideran colores "oscuros", por respeto a los espectadores con dificultades para distinguir ciertos colores. Así que en ese partido de eliminatorias que se disputó en Toronto, Canadá, ambos equipos lucieron sus uniformes alternativos: blanco con detalles turquesas para Portugal y azul oscuro para Croacia.

La dramática victoria de Portugal 2 a 1 fue un caso poco habitual en el que ninguno de los dos equipos usó su uniforme titular. En cada partido de la Copa Mundial de la FIFA™ se identifica a una de las selecciones del partido como "Equipo A" y a la otra como "Equipo B". Esa distinción, junto con las propuestas de uniformes titulares y alternativos presentadas por las federaciones miembros participantes, constituye el marco sobre el que se determinan los colores de los equipos para cada partido.

"El proceso consiste en asignar (uniformes) primero a los jugadores de campo del equipo A, luego a los del equipo B, después al portero del equipo A y al portero del equipo B y, finalmente, al árbitro", explicó Thurston. Pero a menudo, como en el partido entre Portugal y Croacia, surgen complicaciones.

"El proceso en sí es básicamente iterativo. No se reduce a una sola revisión", añadió Thurston. "Si llegamos al final del proceso y aún no hemos encontrado los colores óptimos, lo revisamos de nuevo y, en última instancia, nos basamos en las opciones disponibles".

Esto se debe a que, en ocasiones, la asignación de los uniformes no siempre depende únicamente de las designaciones de los equipos y del contraste.

Es posible que el "equipo A" tenga que desviarse ligeramente de su elección preferida porque el "equipo B" no cuenta con prendas como shorts o calcetines que proporcionen el contraste necesario entre los equipos.

En general, la iluminación importa (de día o de noche, en interiores o al aire libre), al igual que las condiciones climáticas. La combinación de amarillo y blanco a veces puede no funcionar bajo la luz solar intensa. Además, cuando llueve, el contraste de algunos materiales de las camisetas puede cambiar.

La historia también ayuda. Cuando Estados Unidos se enfrentó a Bélgica en los octavos de final, los coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lucieron su uniforme alternativo azul oscuro a pesar de ser el "equipo A". Para la FIFA, fue una decisión sencilla, dado el desafortunado contraste visual que se produjo en el amistoso disputado por ambas selecciones en marzo. Desde lejos, la camiseta principal roja y blanca de los estadounidenses se confundía casi por completo con la equipación secundaria azul claro y rosa de los belgas.

No obstante, el grupo de trabajo de equipamiento también aprende de sus experiencias. Cuando Ecuador se enfrentó a Alemania en el partido decisivo del Grupo E el 25 de junio, la camiseta turquesa de la árbitra Tori Penso contrastaba con los shorts y los calcetines del uniforme alternativo de Alemania debido a los ángulos de las cámaras en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, lo que generó otro elemento óptico a considerar.

Además, los equipos también tienen sus preferencias. La tradición, la superstición y la mercadotecnia influyen en lo que cada país quiere usar. Canadá, uno de los países anfitriones, indicó que prefería usar su uniforme alternativo, totalmente negro, en sus partidos eliminatorios contra Sudáfrica y Marruecos. México solicitó utilizar cada una de sus tres equipaciones durante la fase de grupos. Hace cuatro años, en Catar, Francia quiso vestir completamente de azul en la final contra Argentina, en lugar de su famoso "azul, blanco, rojo", ya que había levantado el trofeo con esa misma combinación monocromática en 2018.

Por último, hay que considerar la logística y el abastecimiento. Cada equipo prepara y lleva una cantidad distinta de equipamiento para la Copa Mundial de la FIFA™. También hay que tener en cuenta la gestión del inventario a medida que avanza el torneo y las selecciones clasificadas disputan partidos adicionales.

Apenas llegan, todos los equipos se reúnen con los funcionarios de competencias de la FIFA antes del torneo. En la reunión de bienvenida a los equipos y en la reunión de coordinación del partido, que se celebra el día antes del encuentro, se revisan los uniformes, se hace el inventario y se informa la asignación de colores para los partidos de la fase de grupos (que se eligió un mes antes del torneo). Estas reuniones ofrecen dos oportunidades más para confirmar y garantizar que se tomaron las mejores decisiones y, al mismo tiempo, anticipar las posibles combinaciones en la fase eliminatoria a medida que los equipos avanzan.

"Hay equipos que preparan cuatro uniformes por jugador por partido, y otros que tal vez preparen uno o dos", dijo Thurston.

Después de aplicarse la personalización para el día del partido, esa camiseta no se puede volver a usar. Por eso, la División de Gestión de Competiciones de la FIFA está en contacto constante con los equipos participantes para conocer sus preferencias y discutir otros aspectos logísticos.

Esto también influye en los 15 minutos mencionados arriba.

"Es parte del diálogo continuo que mantenemos a diario. No es como si las selecciones llegaran al estadio y no tuviéramos más contacto con ellas entre un partido y otro. Estamos en contacto constante con la dirección de los equipos, principalmente a través de los directores de partido de la FIFA, los oficiales de enlace de los equipos y nuestros colegas del Departamento de Servicios a los Equipos de la FIFA", afirmó Thurston.

"Y si tienen alguna preferencia, tenemos una relación fluida de trabajo con los equipos", agregó. "Así que es muy sencillo saber con quién hablar. De igual manera, los equipos pueden ponerse en contacto con nosotros. Este diálogo permite que los partidos se desarrollen con la mayor fluidez posible para todos los involucrados".

La etapa final del proceso de selección de colores tiene lugar en la reunión de coordinación del partido, que se lleva a cabo el día antes del encuentro. El director de partido de la FIFA inspecciona y fotografía la combinación de colores de los uniformes de ambos equipos y de los árbitros para asegurarse de que la elección sea adecuada para los participantes, el entorno, la tecnología y los aficionados. En ese punto, el trabajo ya debería estar listo. La reunión previa suele ser la validación y confirmación final de los minutos, meses y años de arte y ciencia que dieron forma a la elección de los uniformes.

"Cuando llega el partido y la asignación de colores, las posibilidades ya se redujeron bastante. Por eso llevamos a cabo las inspecciones de la equipación con los fabricantes, la presentación del equipamiento para su inspección previa al torneo, las reuniones de llegada de los equipos y la reunión de coordinación del partido", declaró Thurston.