Donde el fútbol se encuentra con los viajes espaciales: Houston lleva la Copa Mundial de la FIFA a la órbita

Houston, Texas, le da a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ un toque claramente futurista

La NASA y el Centro Espacial de Houston están contribuyendo a que la experiencia de los aficionados vaya mucho más allá del estadio

Desde la Estación Espacial Internacional hasta la Luna, el balón oficial del partido ha sido protagonista de historias extraordinarias

¿Podría un balón de fútbol llegar a la Luna? El administrador de la NASA, Jared Isaacman, sin duda así lo cree. Si Estados Unidos gana la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Isaacman prometió en tono de broma que la NASA llevaría el balón oficial. Sería un guiño a la famosa historia de Alan Shepard, quien se convirtió en la primera persona en golpear una pelota de golf en la Luna en 1971.

La idea puede parecer una excentricidad al principio, pero encaja a la perfección con Houston, una ciudad donde el fútbol y los vuelos espaciales se han unido como en ningún otro lugar durante esta Copa Mundial.

Houston, Texas, ha sido durante mucho tiempo sinónimo de la NASA, los astronautas y los vuelos espaciales tripulados. Ahora, la Copa Mundial de la FIFA 2026 le brinda a la ciudad otra oportunidad para compartir esa historia con el mundo. Mientras los jugadores luchan por marcar goles y clasificarse para la siguiente ronda, la metrópolis texana también aprovecha el torneo para celebrar la exploración, la innovación y el deseo de mirar más allá del horizonte.

El cartel oficial de la ciudad anfitriona plasma esta idea a la perfección: un astronauta muestra sus habilidades futbolísticas con un fondo de planetas, estrellas y el horizonte de Houston. Es una imagen que resulta muy apropiada para una ciudad cuya historia ha estado durante décadas estrechamente ligada a la exploración espacial.

Donde el fútbol se encuentra con los viajes espaciales

En el FIFA Fan Festival™, los aficionados pueden vivir esa conexión en primera persona. Entre las principales atracciones se encuentra Esphera, una espectacular cúpula para proyecciones cuyo diseño está inspirado en el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su interior, el Space Center Houston ofrece a los visitantes un recorrido de 360 ​​grados que combina innovación, narración de historias y la misión Artemis II.

En el Houston Hall, el Centro Espacial Johnson de la NASA y el Space Center Houston muestran la identidad de Houston como cuna de los vuelos espaciales tripulados, brindando a los aficionados la oportunidad de descubrir la ciudad más allá del fútbol.

Donde el fútbol se encuentra con los viajes espaciales: Houston lleva la Copa Mundial de la FIFA a la órbita Previous 01 / 09 Space in Houston 1 02 / 09 Space in Houston 2 03 / 09 Space in Houston 3 04 / 09 Space in Houston 4 05 / 09 Space in Houston 5 06 / 09 Space in Houston 6 07 / 09 Space in Houston 7 08 / 09 Space in Houston 8 09 / 09 Space in Houston 9 Next

Para Keesha Bullock, directora de Operaciones y Estrategia del Space Center Houston, esta colaboración tiene todo el sentido del mundo. Tanto el fútbol como los vuelos espaciales, afirma, se basan en el trabajo en equipo, la perseverancia y la inspiración para creer en algo más grande que uno mismo, precisamente los valores que el Space Center Houston quiere promover durante esta Copa Mundial.

Este vínculo ha ido más allá de las exhibiciones. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman y Victor Glover también visitaron el Estadio de Houston durante el torneo, lo que subraya la estrecha relación entre la Copa Mundial y la tradición espacial de la ciudad.

Un viaje que aún está lejos de terminar

El recorrido del balón oficial del partido lo ha llevado mucho más allá de los estadios de este Mundial. Incluso antes de que comenzara el torneo, el esférico ya había viajado a la Estación Espacial Internacional. Allí, su tecnología integrada fue probada en condiciones espaciales como parte de una colaboración entre la FIFA y la NASA.

En el Centro Espacial de Houston, los visitantes pueden experimentar esta extraordinaria conexión con mayor profundidad. La exposición especial "El Juego de la Galaxia" destaca las similitudes entre el deporte de élite y los viajes espaciales. Los visitantes pueden jugar con desafíos interactivos en una superficie lunar simulada y descubrir por qué la disciplina, la precisión y el trabajo en equipo son esenciales tanto en los terrenos de juego como en el espacio.

Entre las piezas más conmovedoras se encuentra un balón de fútbol con una historia fascinante. El balón perteneció al equipo de la escuela secundaria del astronauta Ellison Onizuka, cuyos jugadores lo firmaron antes de la desafortunada misión Challenger en 1986. Tras la tragedia, el balón fue recuperado y devuelto a la familia de Onizuka antes de que su compañero astronauta, Shane Kimbrough, lo llevara finalmente a la Estación Espacial Internacional años después. Hoy en día, es una de las piezas más impactantes de "El Juego de la Galaxia".

Para Paul Spana, director de colecciones y curador del Centro Espacial de Houston, no podría haber mejor lugar para contar esta historia que en la ciudad. Como él mismo afirma, Houston es, al fin y al cabo, la cuna del entrenamiento de astronautas y de los vuelos espaciales tripulados, y es precisamente por eso que la fusión entre el fútbol y la exploración espacial resulta tan apropiada.

Houston lleva la Copa Mundial de la FIFA™ a otro nivel 02:22

¿Qué pasaría si alguien golpeara un balón de fútbol en la Luna? Con una gravedad mucho menor y sin atmósfera, Spana estima que el balón podría recorrer varios kilómetros.