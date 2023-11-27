La FIFA vuelve a figurar entre las mejores federaciones deportivas internacionales en el ámbito de la gobernanza tras una evaluación de la normativa correspondiente

La Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano ha vuelto a situar a la FIFA en lo más alto de la clasificación (A1) en su sexto informe sobre gobernanza de federaciones internacionales

El organismo rector del fútbol mundial ha recibido seis puntos más que en la edición anterior de 2024, una cifra récord

La asociación ha reconocido en particular el compromiso de la FIFA con la igualdad de género y su labor por mejorar la normativa de gobernanza en las 211 federaciones miembro

Tras una evaluación exhaustiva de las normativas de gobernanza de todo el mundo, la Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF) ha publicado su sexto informe bienal, en el que la FIFA ha vuelto a alcanzar la categoría A1, como ya hizo en las ediciones de 2020, 2022 y 2024. En el informe de este año, los expertos de la ASOIF han evaluado 36 federaciones en función de 60 criterios en materia de transparencia, integridad, democracia, desarrollo y sostenibilidad, y mecanismos de control.

La FIFA ha aumentado seis puntos su puntuación global respecto a la edición anterior y pasa a tener 218 de 240 puntos, una cifra récord. Solo trece federaciones comparten la máxima categoría con la FIFA. El informe plasma que el organismo rector del fútbol mundial ha mejorado en cada una de las cinco categorías mencionadas. Para llegar a estas conclusiones, I Trust Sport, una consultora independiente especializada en gobernanza deportiva, ha analizado y moderado una autoevaluación detallada de la FIFA.

Asimismo, la ASOIF ha determinado que la FIFA ha logrado buenos resultados en todos los ámbitos evaluados. En concreto, el informe hace referencia a las iniciativas nuevas y en curso en temas como la igualdad de género, entre las que se incluye la labor por aumentar la cantidad de mujeres que ocupan puestos de liderazgo en las comisiones y federaciones miembro, así como un proyecto de análisis en curso sobre la brecha salarial de género.

La ASOIF también menciona la ingente labor llevada a cabo para mejorar la normativa de gobernanza en las federaciones miembro, entre otros, mediante el Programa Ejecutivo sobre Buena Gobernanza de la FIFA.