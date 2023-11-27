El bombo como seña de identidad de la animación de España

La selección española sigue presumiendo del bombo como principal foco de animación

Manolo "el del bombo" acudió a diez Copas Mundiales y fue conocido en todos los rincones del planeta

Falleció en 2025 y ahora es Juan Macià, que siguió sus pasos y terminó siendo un gran amigo, el que ha tomado su relevo

Hablar de la afición de España es hablar de un bombo. No hay rincón del mundo que no relacione la participación de La Roja en una Copa Mundial de la FIFA™ con una persona liderando la animación a través de su bombo.

El añorado Manolo Cáceres, cariñosamente conocido como “Manolo el del Bombo”, comenzó con la tradición en la Copa Mundial de la FIFA España 1982™ y la siguió hasta la de Rusia 2018, siempre como protagonista. No había persona en España o en el mundo casi que no supiera de su existencia, llegando algunos medios a catalogarlo como el hincha más famoso de España e incluso se le llegó a denominar el hincha más famoso del planeta.

Reconocible por su boina vasca, la camiseta número 12 de España, en un guiño a los que estaban en las gradas como el jugador número 12 de la selección, y su enorme tambor, viajó por primera vez para apoyar a la selección en Chipre en 1979. Desde entonces, asistió a diez Copas Mundiales de la FIFA™ —incluida la de España en 1982 y la victoria en Sudáfrica 2010— y a ocho Eurocopas.

Pero unos problemas logísticos lo apartaron de la cita de Catar 2022 y tres años más tarde llegó la fatídica noticia de su fallecimiento. Pero Manolo muchos años antes había conocido a otro “loco” del bombo, Juan Macià, miembro de la peña furia española, que es el que ahora ha seguido sus pasos.

"Yo conocía a Manolo de cuando España venía a Elche a jugar. En uno de esos partidos en el Estadio Martínez Valero él no trajo el bombo, y como yo soy el que lo toca en todos los partidos en nuestra casa, fue ahí donde lo conocí", nos cuenta.

"Él me dijo que le dejara el bombo, le dije que sí y se puso a tocarlo y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Nos veíamos en todas las Euros y Copas Mundiales en las que coincidíamos".

Una sensación que llenó de orgullo a Juan, que, como cualquier otro aficionado a la selección española, era consciente de lo que significaba Manolo.

"Que Manolo toque tu bombo y encima en el estadio en el que tú lo tocas cada domingo, fue una satisfacción muy grande. Y después los dos compartimos grandes momentos por todos los torneos. Fueron unos días muy bonitos en todos esos años mientras que él vivió", destaca nuestro protagonista, de 61 años.

Manolo falleció en mayo de 2025 a los 76 años tras una enfermedad. Este mismo 2026, estuvo entre los nominados al Premio a la Afición de la FIFA en los The Best FIFA Football Awards™ 2025, que se entregan junto a los The Best. Una manera de reconocer su importancia y legado.

"Que estuviera norminado me llenó de orgullo. Era una persona que ha logrado mucho por España y que se ha desvivido por la selección, pero siempre eché mucho de menos que a Manolo se le hubiera hecho un homenaje antes de morir".

Juan siguió sus pasos en Catar 2022. Desde el Mundial de Alemania en 2006 acompañando también con su bombo tras viajar a más de 26 países, sabe que ahora en su sexto Mundial es el momento de tomar el papel protagonista.

"Él me dijo “Juan, sigue tú mis pasos’. Y yo le dije que no podía seguir sus pasos, él era único. Yo podré ir, animaré a España…. Manolo ha sido siempre un ejemplo y así se lo dije. Yo iré a la selección cuando pueda. Él llevaba 10 Mundiales y yo llevo seis, y agradezco mucho que él me apoyara en otros momentos, en mis primeros Mundiales. Teníamos una relación muy cercana. Espero poder ir a tres Mundiales más, quizás cuatro. Es mi ilusión", nos cuenta.

"Manolo comenzó siendo como un ejemplo y terminó siendo un amigo. Nos llamábamos, nos contábamos nuestros planes", añade.

Ahora llega el momento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Juan estuvo en el empate a cero ante Cabo Verde en Atlanta de la primera jornada el 15 de junio, pero se volvió a España con una misión clara. A finales de mes regresa a Estados Unidos y ya se queda hasta la final

"Voy el 30 a Los Ángeles y mi idea es quedarme hasta la final. Tengo el vuelo de vuelta para el día 20 desde Nueva York [el día después de la gran final]", nos cuenta.

"Hay que animar a la selección, partido a partido, y ver hasta dónde llegamos. Espero que quedemos primeros de grupo. Tengo toda la ilusión del mundo", nos dice cuando ya le queda poco para viajar. Unos días en España que están siendo de nervios, sobre todo cuando habla con compañeros que están en Estados Unidos.

"'Juan no está' dicen muchos por los grupos de mensajería y yo les respondo que me dan envidia, y que en breve estaré ahí. Les he dicho que tienen que animar, que gane España y que el 30 de junio ya me uno a ellos”, resalta.