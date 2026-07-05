Durante veinte años, Mandii y Terry Pratt han compartido su vocación de servicio como voluntarias y este año la llevan al Mundial

En Filadelfia (Pensilvania), cerca de 600 voluntarios colaboran en las operaciones los días de partido como parte de un equipo de unas 50 000 personas que presta apoyo al torneo

Tras recibir un diagnóstico que cambió su vida, Terry nunca renunció a su sueño de ser voluntaria en la Copa Mundial de la FIFA™, con Mandii a su lado en cada paso del camino

Para Mandii y Terry Pratt, el voluntariado nunca ha girado en torno a las horas dedicadas ni a las tareas cumplidas. Siempre ha sido una forma de fortalecer los lazos familiares, contribuir a su comunidad y compartir una pasión por el fútbol que las une desde hace casi 20 años.

«Siempre decimos que somos cómplices en todo —ha declarado Mandii—. Si una quiere hacer algo, la otra acepta. Ahora que lo pienso, diría que llevamos unos 20 años disfrutando del fútbol juntas».

Madre e hija viven su pasión por el fútbol como voluntarias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:22

Esa complicidad las ha llevado a compartir todo tipo de experiencias como voluntarias: comenzaron en el fútbol juvenil, continuaron en los partidos del Philadelphia Union y hoy viven juntas la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su ciudad. Terry, que sacó adelante sola a sus hijos, reconoce que su costumbre de implicarse en todo aquello que les apasionaba acabó convirtiéndose en una pasión propia. «Todo lo que querían hacer despertaba mi interés, aunque al principio no me llamara la atención; simplemente quería compartirlo con ellos. Pero, poco a poco, terminé disfrutando de las mismas cosas que ellos, porque el entusiasmo se contagia», explicó.

Además de compartir carrera profesional en el Servicio Postal de Estados Unidos, ambas llevaron ese mismo espíritu al Mundial de Clubes FIFA 2025™, donde colaboraron como voluntarias de acreditación y dieron la bienvenida a invitados de todo el mundo. Más allá de esta competiciones, siguen muy vinculadas al Philadelphia Union a través del programa U-Serve. Uno de los mayores orgullos de estas dos aficionadas de toda la vida fue recibir el honor de exhibir el Supporters' Shield de la MLS, el trofeo que distingue al equipo con el mejor registro de la temporada regular.

Entre los recuerdos más especiales que Terry guarda de este Mundial destaca el momento en que acompañó al terreno de juego a los niños que escoltan a los jugadores antes del inicio de un partido. «En el primer encuentro tuve el privilegio de pisar el césped. Fui la encargada de acompañar a los niños en su salida al terreno de juego. Fue una experiencia increíble porque había trabajado con niños anteriormente y volver a hacerlo fue muy especial. Ver el estadio lleno, escuchar a la afición animando y contemplar la mezcla de nervios e ilusión en las caras de los niños fue inolvidable. Todos lo hicieron de maravilla y me sentí muy orgullosa de ellos».

El pasado otoño, mientras colaboraba con la FIFA en la selección de nuevos voluntarios, Terry sufrió un episodio de desorientación al regresar del almuerzo. Lo que vino después fue un diagnóstico que le cambió la vida: un glioblastoma. Aun así, su determinación nunca flaqueó. Hoy cumple el sueño de formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como voluntaria del área de apoyo a los patrocinadores, y Mandii vuelve a acompañarla, esta vez en el equipo de gestión de la competición.

«Es la compañera perfecta porque siempre está dispuesta a probar cosas nuevas. Tener una relación así significa muchísimo para mí», comentó Terry. Mandii siente exactamente lo mismo. «Es mi mejor amiga. No haría esto con nadie más. Sin duda, siempre será mi primera opción», afirmó.

Su complicidad tampoco pasó inadvertida. En un mensaje sorpresa proyectado en la pantalla del estadio, el internacional francés Aurélien Tchouaméni quiso agradecer personalmente la dedicación de ambas. «Hola, Terry y Mandii, soy Tchouaméni. Quería agradecerles todo lo que hacen por la Copa Mundial y por la comunidad. Espero verlas pronto en alguno de nuestros partidos; me contaron que son aficionadas del Real Madrid, así que ojalá algún día podamos encontrarnos en Madrid. Gracias de nuevo por todo lo que hacen. Con mucho cariño».

Para Mandii, la experiencia va mucho más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego. «Está siendo una experiencia increíble, no solo por formar parte del torneo, sino también por los voluntarios que he conocido —explicó—. Hay personas de todos los rincones del mundo, con culturas, idiomas e historias muy diferentes. Compartir esta experiencia con ellos ha sido fantástico».