España le da al estadio de Los Ángeles un cierre de la Copa Mundial de la FIFA™ hollywoodense

El estadio de Los Ángeles recibió a 561 656 aficionados en ocho partidos, lo que representa el 99.6 % de su capacidad total.

En este recinto tuvieron lugar varios hitos históricos del torneo, desde la histórica racha sin conceder gol de Unai Simón hasta el momento en el que Alphonso Davies se convirtió en el jugador número 1000 en participar en la Copa Mundial de la FIFA™

La "atmósfera electrizante" creada por aficionados de todo el mundo fue muy celebrada en el estadio de última generación de Inglewood, el cual estuvo a la altura de su reputación como escenario digno de la capital mundial del entretenimiento

A lo largo de 4 inolvidables semanas, el estadio de Los Ángeles fue el escenario de algunos de los momentos más memorables de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, vividos ante gradas llenas en este moderno e impresionante recinto.

El octavo y último partido del torneo disputado en el estadio estuvo marcado por un final dramático en el que España se clasificó para las semifinales del torneo eliminando a Bélgica gracias al gol de la victoria del suplente Mikel Merino en el minuto 88, para deleite de los miles de aficionados españoles presentes.

El estadio acogió cinco partidos de la fase de grupos, dos de dieciseisavos y uno de cuartos de final, lo que atrajo a un total de 561 656 espectadores y llenó el 99.6 % de sus 70 492 localidades en todos los partidos. Doce naciones, que representaban a seis confederaciones, se dieron cita en el campo.

Se eligió esta sede para el partido inaugural en territorio estadounidense, un evento que contó con una espectacular celebración musical en la que participaron las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, previo a que la selección local brindara el espectáculo al imponerse sobre Paraguay por 4 a 1. Folarin Balogun marcó dos veces y se convirtió en el primer estadounidense en anotar dos o más goles en un partido de la Copa Mundial de la FIFA™ desde el hat-trick de Bert Patenaude contra el mismo rival en Uruguay 1930.

Tres días después, Elijah Just se convirtió en el primer jugador neozelandés en anotar dos goles en una Copa Mundial de la FIFA, en el empate a 2 entre la RI de Irán y Nueva Zelanda. Este resultado hizo que las seis confederaciones obtuvieran un resultado positivo en el torneo por tercera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Luego, Suiza venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido en el que el suplente Johan Manzambi fue el motor de la goleada en los últimos minutos tras la expulsión de Tarik Muharemović. Por su parte, Bélgica y la RI de Irán terminaron en un empate sin goles en el que Bélgica, con 10 hombres, se mantuvo firme a pesar de contar con uno menos.

La fase de grupos en este estadio finalizó con la dramática victoria de Turquía por 3 a 2 sobre una selección de Estados Unidos que ya se había clasificado para los dieciseisavos de final. El gol de Arda Güler lo convirtió en el goleador más joven de la historia de Turquía en una Copa Mundial de la FIFA, con tan solo 21 años y 120 días. Esto supuso un pequeño consuelo después de que los turcos quedaran eliminados de la competencia.

La fase eliminatoria sumó más momentos históricos: La victoria de Canadá 1 por 0 sobre Sudáfrica en los dieciseisavos fue la primera victoria de los coanfitriones en una fase eliminatoria. Además, en ese partido Alphonso Davies se convirtió en el jugador número 1000 en disputar un partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Unos días después, la victoria de España 3-0 sobre Austria prolongó la extraordinaria racha de partidos sin recibir goles de Unai Simón, quien superó el récord de 36 años de Walter Zenga de minutos consecutivos sin encajar en una Copa Mundial de la FIFA™, que ahora queda en 650 minutos tras la victoria de España sobre Bélgica.

El estadio de Los Ángeles reservó su momento más importante para el final al ser sede del encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica, partido que se disputó ante un lleno absoluto de 70 492 espectadores. Fabián Ruiz abrió el marcador en el minuto 30, pero Charles De Ketelaere igualó para Bélgica y marcó el primer gol encajado por España en todo el torneo. El gol tardío de Merino en el minuto 88 le dio la victoria a España por 2-1 y le permitió clasificarse para la semifinal en la que se enfrentará a Francia.

En total, se anotaron 26 goles en el estadio de Los Ángeles, con un promedio de 3,25 por partido. Los aficionados fueron recompensados por crear un ambiente tan intenso con un espectáculo lleno de acción y entretenimiento.

Kathryn Schloessman, directora ejecutiva del Comité Organizador de la Copa Mundial 2026 de Los Ángeles, habló sobre lo que había presenciado en el recinto: «En las últimas semanas, el estadio de Los Ángeles ha sido escenario de algunos de los momentos más inolvidables de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Más de medio millón de aficionados de todo el mundo llenaron el estadio y crearon un ambiente electrizante que celebró la pasión, la diversidad y el poder unificador del deporte rey del mundo. Desde el pitido inicial hasta el último partido disputado en Los Ángeles, cada encuentro mostró no solo fútbol de clase mundial, sino también la capacidad de nuestra región para brindar una experiencia excepcional a los aficionados en el evento más importante del mundo. Estamos muy orgullosos de lo que logramos en Los Ángeles».

El estadio resultó ser el escenario perfecto para todo ese drama. Este recinto, localizado en Inglewood, California, a poca distancia en auto del Rose Bowl de Pasadena, sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA™ de 1994, abrió sus puertas en 2020 y ya ha sido sede del Super Bowl LVI, entre otros importantes eventos. El hecho de que este periodo del torneo en Inglewood se celebrara en Los Ángeles, cuna de Hollywood y de la industria del entretenimiento, le brindó un toque de glamour a la altura del fútbol, en una ciudad reconocida por su diversidad gracias a sus habitantes procedentes de 140 países que hablan más de 224 idiomas.

Otto Maly, presidente de Kroenke Holdings y director gerente de Hollywood Park, donde se ubica el estadio, se hizo eco de ese sentimiento de orgullo: "La visión de Stan Kroenke tenía como objetivo crear en Los Ángeles un destino de talla mundial capaz de albergar los eventos más importantes, y el deporte rey brilló con todo su esplendor aquí, en la capital mundial del entretenimiento. Organizar la Copa Mundial fue un enorme esfuerzo colectivo que nos permitió recibir en Inglewood a más de medio millón de aficionados de todo el mundo. El deporte tiene el poder de unir a las personas como ninguna otra cosa. Fue un honor recibir en nuestro estadio a todos estos increíbles atletas y a aficionados tan apasionados para este histórico evento».