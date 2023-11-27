El histórico gol de Livano Comenencia en la Copa Mundial de la FIFA™: un momento de orgullo para toda Curasao y también para su padre

El pasado 14 de junio, Livano Comenencia marcó frente a Alemania el primer gol de Curasao en una Copa Mundial de la FIFA™

Liomar Comenencia, padre de Livano, reside en Países Bajos, pero nació en Curasao, y fue testigo directo del gol de su hijo en Houston (Texas)

"Significa muchísimo para mí, pero también para Curasao y para mi propio hijo", declaró Liomar

Con un certero y oportuno zurdazo, el centrocampista de Curasao Livano Comenencia brindó a su país un momento histórico y un regalo anticipado perfecto para el Día del Padre.

Curasao, la nación más pequeña por tamaño y población que ha disputado jamás la Copa Mundial de la FIFA™, comenzó perdiendo por 1-0 frente a Alemania en el primer partido del grupo D, disputado el pasado 14 de junio en Houston (Texas). En el minuto 21, el balón quedó suelto cerca del borde del área alemana tras una providencial intervención del defensor Nico Schlotterbeck. Comenencia, que llegaba en carrera al área pequeña, no desaprovechó la oportunidad y enganchó de primeras un potente disparo raso que superó al guardameta Manuel Neuer y se coló por el lado izquierdo de la portería.

Aunque Alemania logró reponerse y acabó ganando por 7-1, la alegría provocada por el primer gol mundialista en la historia de Curasao tardó en disiparse tras el final del encuentro.

"Hemos luchado mucho por estar aquí y disfrutar de momentos como este. Hoy he tenido la oportunidad de marcar en un Mundial y de escribir mi nombre y el de mi país en los libros de historia —declaró Comenencia tras el partido—. Es maravilloso que se haya cumplido mi sueño".

Comenencia también hizo realidad el viejo sueño de su padre. La Copa Mundial de la FIFA™ brinda a los participantes la oportunidad de brillar en el mayor de los escenarios, pero también puede tener un profundo efecto en el ámbito personal.

"Cuando marcó Curasao, al principio no sabía quién había sido — afirmó Liomar Comenencia, padre de Livano, acerca del eufórico momento vivido en Houston—. Me puse a gritar, como todos los demás. Entonces, me di cuenta de que había sido mi hijo. Miré a mi mujer y le dije '¡Ha sido Livano! ¡Lo ha metido Livano!'. Vi a mi hijo llorar y me puse a llorar yo también. Nos pusimos todos juntos a gritar".

Liomar Comenencia y su mujer emigraron de su Curasao natal a Países Bajos. Livano nació en Breda. Tras pasar su adolescencia en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, en 2023 fichó por la Juventus. Un año más tarde, el internacional juvenil neerlandés decidió representar en categoría absoluta a la patria de sus padres. El 18 de noviembre de 2025, Livano fue de la partida en Kingston (Jamaica), donde Curasao empató a cero frente a la selección local y consumó la sorpresa al clasificarse con todo merecimiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El país lo festejó por todo lo alto

En declaraciones a la FIFA, Liomar afirmó lo siguiente: "Curasao es una isla muy pequeña. Cuando sucede algo así, todo el país se une y baila de alegría. La gente se vuelve completamente loca".

Los Comenencia continuaron con las celebraciones en Houston. Liomar también fue futbolista, pero su carrera no acabó de despuntar. Cuando Livano le hizo saber su intención de seguir sus pasos, Liomar se comprometió a ayudar a su hijo a cumplir su sueño.

"Para nosotros es muy importante, hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí —afirmó Liomar—. También lo es para él, porque eligió jugar con Curasao. Me dijo que quería llegar a ser alguien haciendo aquello en lo que creía. Le hemos apoyado siempre y, hasta la fecha, siempre ha hecho lo que tocaba".

"Significa muchísimo para mí, pero también para Curasao y para mi propio hijo. He trabajado muy duro para conseguirlo. Me cuesta hablar, estoy un poco emocionado".

Las emociones se desbordaron en el Estadio Houston, donde la magnitud del hito —tanto para Curasao como para los Comenencia— se hizo patente a pesar de la derrota.

Luchamos mucho por estar aquí y estar presentes en cada momento, y hoy ha sido que marqué un gol en la Copa Mundial, así que hago historia para mí y para mi país. Livano Comenencia Centrocampista de Curasao

"No hemos hablado mucho del gol. Nos alegramos de haberle visto —afirmó Liomar tras reencontrarse con su hijo después del partido—. Nos alegramos de poder abrazarlo, de poder hablar con él y decirle lo mucho que lo queremos, porque sabemos cuánto ha trabajado para llegar hasta aquí".

El gol frente a Alemania fue el tercer tanto de Livano con Curasao. El primero también tuvo su importancia, ya que sirvió para abrir el marcador en la victoria por 2-0 de su selección frente a Jamaica, en el partido de clasificación para el Mundial disputado en octubre de 2025. Livano había fichado por el FC Zúrich unos meses antes e hizo entrega de la camiseta que llevó en ese trascendental partido al FIFA Museum.

Tras esta donación y el gol contra Alemania, ¿qué más podía regalar Livano?

"Con el primer gol contra Alemania, ya me ha hecho un gran regalo por el Día del Padre, pero, si él quiere, puede hacerme otro —afirmó Liomar—. Cada vez que alguien marca, es un regalo para todos los padres y madres que están en casa".

Gracias al 0-0 conseguido frente a Ecuador en su segundo encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Curasao sigue con opciones de clasificarse para la fase de eliminación directa. El 25 de junio se enfrenta a Costa de Marfil en Filadelfia, en la última jornada del grupo E.

Liomar Comenencia sentirá un profundo orgullo por su país y su hijo con independencia de cómo y cuándo termine su apasionante participación en la Copa Mundial de la FIFA™.