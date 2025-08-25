La FIFA pone en marcha una licitación para elegir la ciudad anfitriona para el FIFAe Festival, un acontecimiento nuevo y pionero del fútbol digital

El FIFAe Festival será una parte integral del ecosistema FIFAe en los próximos años, que diluirá los límites entre el fútbol, los videojuegos y el entretenimiento

El proceso de licitación, que estará abierto hasta el próximo 31 de octubre, ofrece una oportunidad única a las posibles ciudades anfitrionas y federaciones miembro

Este evento multijuego atraerá a jugadores, aficionados y partes interesadas de toda la comunidad del fútbol, los esports y los videojuegos

La FIFA presenta una nueva experiencia mundial con el FIFAe Festival, que tendrá lugar el año que viene. Las ciudades anfitrionas formarán parte de uno de los espacios de entretenimiento de mayor crecimiento del mundo, en el que se dan la mano el fútbol, los esports, los videojuegos y la cultura juvenil. Se trata de un evento multijuego, que ofrece tanto a los aficionados como a los nuevos seguidores la oportunidad de sumergirse en el mundo del fútbol digital.

De conformidad con el tercero de los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027, una parte del cual se centra en fomentar la participación de los jóvenes a través del fútbol, el FIFAe Festival supone una oportunidad única para las posibles ciudades anfitrionas y federaciones miembro. Ya se ha dado inicio, oficialmente, al proceso de licitación, a través del cual la FIFA invita a las ciudades pioneras a convertirse en uno de los primeros destinos que albergue un acontecimiento histórico que contribuirá a definir el futuro del fútbol digital.

Gracias al FIFAe Festival, los esports trascenderán el ámbito de la competición para convertirse en un acontecimiento festivo a escala mundial. Este evento apunta a posicionarse como centro neurálgico de la comunidad del fútbol digital, ya que combina experiencias de videojuegos, música en directo, exhibiciones de creadores, oportunidades profesionales y compromiso de la industria. En complemento a la FIFAe Finals, centrada en las competiciones de élite, el FIFAe Festival abre sus puertas a un público más amplio, fomentando así el crecimiento y la diversificación del ecosistema.

Las posibles ciudades anfitrionas podrán manifestar su interés en acoger el primer FIFAe Festival el año que viene o las próximas ediciones de 2027 y 2028, por correo electrónico a FIFAeITT@fifa.org. El proceso de licitación finalizará el próximo 31 de octubre, y la fecha límite para declarar su interés es el 12 de septiembre.

Las marcas comerciales interesadas en asociarse a la FIFA con motivo del FIFAe Festival y llegar a un público internacional pueden ponerse en contacto con FIFAeITT@fifa.org. Esta iniciativa única ofrece a las marcas una presencia destacada en el ámbito del fútbol, los esports y la innovación digital, así como la oportunidad de conectar con una comunidad dinámica y principalmente virtual de más de seis millones de aficionados en todo el planeta.