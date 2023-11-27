La pasión del legendario aficionado de Canadá, Larry Zima, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no tiene limites

Zima empezó a apoyar a su selección en la década de 1980

El aficionado por antonomasia de Canadá es conocido por lucir sus colores con orgullo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la quinta competición de la FIFA celebrada en Canadá a la que asiste

La Copa Mundial de la FIFA™ siempre ha reunido a los seguidores más apasionados del mundo y es conocida por ser el escenario perfecto para algunos de los momentos de aficiones más emblemáticos del deporte. La edición de este año, celebrada en Norteamérica, no es una excepción.

El remo vikingo de Noruega ha causado sensación en las redes sociales, el aficionado inmóvil de la RD del Congo (Lumumba Vea) ya es mundialmente conocido y la afición escocesa se ha ganado el cariño de todos.

En los partidos de Canadá, una cara familiar se ha hecho un hueco en las pantallas: se trata de Larry Zima, uno de los aficionados más apasionados del país, que luce sus colores en la cara y en sus llamativas prendas, y que ha viajado por todo el mundo para apoyar a su selección.

Cuando le preguntan por qué se esfuerza tanto en demostrar su amor por el fútbol canadiense, afirma lo siguiente: “Estoy orgulloso de mi país y de mi equipo, y me encanta compartir mi pasión por el deporte y la selección con otras personas.

Adoro el fútbol y el sentimiento de compañerismo que genera. Hay una gran afición en Canadá, que crecerá tras el Mundial. Apoyar al equipo de este manera me permite hacer nuevas amistades de todo el mundo. Es maravilloso formar parte de la gran comunidad del fútbol”.

Su interés comenzó en la década de 1980 en su ciudad natal, Edmonton (Alberta), donde asistió al amistoso en el que Escocia se impuso a Canadá 3-0. Si bien la selección no gano ese día, la experiencia avivó una pasión que le llevaría a asistir a cuatro competiciones de la FIFA celebradas en el país: el Campeonato Mundial Femenino Sub-19 de la FIFA Canadá 2002™, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ y la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

No obstante, su apoyo trasciende las fronteras del país.

Cuando Canadá perdió su último partido del grupo B contra Suiza, lo que obligó a la selección a viajar a Los Ángeles para disputar la ronda de dieciseisavos contra Sudáfrica, muchos aficionados se mostraron decepcionados por tener que desplazarse a Estados Unidos para animar a su equipo. Sin embargo, para Zima fue simplemente una excusa más para viajar.

El compromiso de Zima de seguir en persona a su selección no tiene límites. Ya sea en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, Zima ha lucido sus colores. Es más, fue uno de los cuatro aficionados canadienses que viajó a Surinam en 2024 para apoyar a su equipo en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sus viajes han captado la atención de los titulares del país, como cuando se desplazó por Estados Unidos en un autocar escolar lleno de aficionados para seguir la trayectoria de su selección a la semifinal de la Copa América 2024.

Si Canadá disputa un partido en algún lugar del mundo, Zima no se lo piensa. De hecho, basta con fijarse en su chaqueta para conocer sus aventuras, ya que luce parches que conmemoran los distintos viajes que ha realizado y las selecciones a las que ha visto jugar en directo.

“Cada vez que uno viaja y escucha el himno nacional, siente un gran orgullo —afirmó—. Seguir al equipo me ha dejado muy buenos recuerdos, entre ellos, Christine Sinclair anotando con solo 19 años; el partido de clasificación en el que nos impusimos a Jamaica en Toronto para sellar el pase al Mundial de Catar 2022; e incluso esa edición, en la que no ganamos ni un partido, pero era la primera vez que participábamos en el Mundial desde México 1986. Fue maravilloso estar ahí y disfrutar de la experiencia con otros canadienses”.

El país ha albergado cinco competiciones de la FIFA, por lo que ha demostrado que tiene lo que se necesita para organizar grandes certámenes. Para Zima, el nombramiento de Canadá como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con Estados Unidos y México, fue un honor más que merecido.

“Canadá es un anfitrión perfecto del Mundial, pues sus habitantes proceden de todos los rincones del planeta —continuó el aficionado—. No importa de dónde vengas o dónde hayas nacido; si vienes aquí, eres bienvenido y formas parte de la sociedad. Esto es algo

de lo que me siento muy orgulloso. Los canadienses valoramos las culturas de todo el planeta y solo queremos que vengas y lo disfrutes. Ese es un aspecto esencial de nuestro país”.

24 años después de asistir a su primera competición de la FIFA en Canadá, Zima sigue muy entregado con el fútbol de su país y cree que ha habido muchos cambios desde 2002, tanto en la actitud como en la práctica.