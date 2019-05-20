La FIFA y la RFEF presentan el 8º Congreso Internacional en derecho del fútbol

En Madrid, los días 27 y 28 de septiembre

Ya está abierto el plazo de inscripción

Participa el Director Legal de la FIFA, Emilio Garcia

La FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentan conjuntamente la octava edición del prestigioso Congreso Internacional en Derecho del Fútbol.

El Congreso, que se celebrará en la sede de la RFEF en Madrid los días 27 y 28 de septiembre, contará con un panel de conferenciantes de marcado carácter internacional y primer nivel, como el Secretario General del Tribunal Arbitral del Deporte, Matthieu Reeb, los árbitros del TAS Michele Bernasconi, Ulrich Haas, y Gustavo Abreu, el Director Legal de la FIFA, Emilio Garcia o los abogados Josep Vandellós, Melanie Schärer, Daniel Geey y Nick de Marco.

Se tratarán temas prácticos y de gran actualidad, como las últimas modificaciones del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el examen de la última doctrina jurisprudencial del TAS y del Tribunal Federal Suizo (TFS), asuntos de máxima actualidad como la nueva División Antidopaje del TAS, los TPI y TPO o los temas legales alrededor de la insolvencia en el fútbol. Asimismo, habrá una mesa redonda sobre las reformas de la FIFA en el marco del mercado de transferencia de jugadores.

La inscripción ya está abierta y podrá formalizarse hasta el 1 de septiembre.