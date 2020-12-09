La FIFA y la ONUDD aúnan fuerzas para animar al fútbol a pronunciarse contra la manipulación de partidos 

Nueva campaña conjunta el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)

Las FIFA Legends se unen para animar a los jugadores, técnicos y árbitros a reconocer, rechazar y denunciar la manipulación de partidos

Detecta. Declina. Denuncia. Si se dirige a ti alguien de quien sospechas que quiere manipular un partido, da parte de forma confidencial a través de es.fifa.com/bkms**, la aplicación FIFA Integrity o escribiendo a integrity@fifa.org**

La FIFA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) unen este 9 de diciembre sus fuerzas en este Día Internacional contra la Corrupción con motivo de una nueva campaña enfocada a animar al fútbol a pronunciarse contra la manipulación de partidos y dar a conocer las plataformas de denuncias confidenciales de la FIFA.

En el contexto de los efectos que está teniendo sobre el fútbol la pandemia de COVID-19, la consiguiente incertidumbre económica y el mayor riesgo para la integridad con que se topan muchos jugadores y clubes de todo el globo, la nueva campaña conjunta de la FIFA y la ONUDD pretende dar a conocer entre futbolistas, técnicos y árbitros las plataformas confidenciales que tienen a su disposición para denunciar las propuestas de posibles amaños de partidos y animar a comunicarlo a cualquier persona del mundo del fútbol que pueda haberlas recibido.

La campaña conjunta, coincidente con el Día Internacional contra la Corrupción de este 9 de diciembre y enfocada este año en la necesidad de lograr una "Recuperación con integridad", incluye mensajes de varias FIFA Legends, entre ellas Sun Wen, Luke Wilkshire, Iván Córdoba, Wael Gomaa, Stipe Pletikosa, Clémentine Touré y Bibiana Steinhaus, que animan a todas las personas que forman parte del mundo del fútbol a reconocer, rechazar y denunciar cualquier propuesta de manipulación de un partido a través de las plataformas confidenciales que tiene la FIFA para ello.

Para enviar una denuncia confidencial, que será tratada con la más estricta confidencialidad por los expertos de integridad de la FIFA, visita es.fifa.com/bkms, descarga la aplicación FIFA Integrity o ponte en contacto con integrity@fifa.org.

Sobre la nueva campaña, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo lo siguiente:

"Esta nueva campaña conjunta entre la FIFA y la UNODC, a pocas semanas de la firma de nuestro Memorando de Entendimiento, es un fuerte mensaje sobre nuestro absoluto compromiso y determinación de eliminar el amaño de partidos y la corrupción en el fútbol".

"En estos tiempos sin precedentes marcados por la pandemia de COVID-19, es esencial que trabajemos junto con socios como la ONUDD para garantizar que los jugadores, entrenadores y funcionarios tengan la confianza necesaria para hablar en contra de los amaños de partidos, así como de cualquier otra cuestión de integridad".

Por su parte, la directora ejecutiva de la ONUDD, Ghada Waly, se expresó como sigue:

"Los deportes y los eventos deportivos son vitales para nuestro bienestar, y tienen un papel crucial a la hora de ayudar a nuestra sociedad y nuestra economía a recuperarse de la pandemia. Por eso debemos trabajar juntos para asegurar que el deporte se recupere con integridad".

"La ONUDD ha unido sus fuerzas a las de la FIFA para apoyar los esfuerzos encaminados a prevenir, detectar, informar y sancionar la manipulación de partidos y otras formas de corrupción en el deporte. Trabajando con los Gobiernos, las organizaciones deportivas y todas las partes interesadas, nos apoyaremos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para abordar el problema de la manipulación de partidos y mantener la justicia en el deporte para todos".

El material de vídeo con las FIFA Legends ya está disponible para su descarga por parte de los miembros de la prensa, con fines exclusivamente editoriales. Haz clic AQUÍ para descargarlo.

De acuerdo con su visión global y uno de sus principales objetivos, influir en la sociedad a través del poder del fútbol, la FIFA firmó en 2018 un memorando de acuerdo con la ONUDD para colaborar en la lucha contra la manipulación de partidos y la corrupción en el deporte.

Encontrarán más información sobre el memorando de acuerdo entre la FIFA y la ONUDD firmado en septiembre de 2020 haciendo clic AQUÍ.

Para obtener más información sobre las iniciativas de la FIFA en materia de integridad y su labor de protección de la integridad en el fútbol, visite legal.fifa.com.