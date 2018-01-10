Colaboración entre la FIFA y el Consejo de Europa

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, se reunieron el miércoles 10 de enero en Estrasburgo para debatir cómo promover mejor los derechos humanos en el deporte.

El encuentro se celebró tras un intercambio de impresiones que mantuvieron el Presidente de la FIFA y el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Jagland e Infantino hicieron hincapié en la importancia de los convenios deportivos del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos en el deporte, prestando particular atención sobre:

el convenio antidopaje

el convenio contra el amaño de partidos

el reciente convenio sobre seguridad, protección y servicio en los partidos de fútbol

Ambos acordaron empezar a trabajar en un Memorando de Entendimiento entre la FIFA y el Consejo de Europa, en el que se detallarán las áreas de cooperación entre ambas organizaciones. El objetivo es que el Memorando de Entendimiento esté listo para ser firmado a finales de 2018.

Infantino enfatizó ante los representantes reunidos que los Estatutos de la FIFA, que se confirmaron hace casi dos años, han permitido una mayor reforma, transparencia y responsabilidad en el órgano rector.

También expuso el trabajo que la organización ha realizado para alcanzar una serie de objetivos más amplios, desde el aumento de la diversidad de género hasta facilitar el diálogo con las diversas partes interesadas del fútbol y más.

Hemos oído... “Me parece evidente que la FIFA y el Consejo de Europa comparten muchos objetivos comunes. La buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y una postura firme contra el dopaje, el amaño de partidos y la violencia son una prioridad máxima para el organismo rector del fútbol mundial”. Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.