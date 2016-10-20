La FIFA y el Atlético de Madrid acuerdan el calendario procesal ante el TAS

En el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la Decisión notificada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 8 de septiembre de 2016, en la que se impuso al Atlético de Madrid, inter alia, una prohibición de efectuar transferencias, ambas partes han acordado un calendario procesal con el fin de permitir al TAS emitir un laudo definitivo y motivado antes del 1 de junio de 2017.

El Atlético de Madrid ha renunciado a su derecho a solicitar la suspensión cautelar de la sanción para el próximo período de transferencia de invierno tras su solicitud de que el procedimiento concluya en el primer semestre de 2017 y el consiguiente requerimiento efectuado por la FIFA para que renunciara a ese derecho.

A pesar de que el Atlético de Madrid mantiene invariable su posición de que la prohibición de inscripción de jugadores está injustificada, el Club ha decidido renunciar a su derecho a solicitar al TAS efecto suspensivo a su recurso de apelación, con el fin de garantizar un calendario procesal que permita al Atlético de Madrid presentar adecuadamente su recurso, dando a su vez tiempo suficiente al TAS para examinar minuciosamente todos los documentos, considerar todos los argumentos y ultimar la fundamentación jurídica antes de emitir su laudo final.