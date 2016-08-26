La FIFA organizará la II Cumbre Mundial sobre Ética y Liderazgo en el Deporte

Tras el éxito que supuso la edición inaugural de 2014, el Foro Mundial para la Ética en los Negocios (WFEB) ha vuelto a invitar a expertos de todo el globo a debatir acerca de todo lo referente al comportamiento ético en el deporte con motivo de la II Cumbre Mundial sobre Ética y Liderazgo en el Deporte. El evento se celebrará el 16 de septiembre en el Home of FIFA, en Zúrich, y será retransmitida en directo aquí.

La cumbre, que tendrá por lema “Conservar la belleza del deporte y aprovechar todo su potencial para la sociedad”, se centrará en lo que pueden aprender de él la política y el mundo de la empresa, además de abordar y evaluar las oportunidades y los retos actuales que presenta la ética deportiva.

La lista de ponentes es amplia, e incluye al profesor Richard McLaren, investigador de la AMA, a Hans-Joachim Eckert, presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, y al exfutbolista Edgar Davids.

La FIFA está deseando tomar las riendas del debate en torno a la ética en el deporte, sobre todo después de que el comportamiento poco ético de algunos dirigentes futbolísticos en los últimos años provocase una grave crisis en la organización. La nueva dirección de la FIFA está decidida a devolver el protagonismo al fútbol y proteger a la institución implantando una serie de reformas profundas en el ámbito de la gobernanza.

Estos planes se analizarán detenidamente el 16 de septiembre, cuando el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reciba a los participantes e inaugure la cumbre en el Home of FIFA. El discurso de apertura correrá a cargo de la Secretaria General, Fatma Samoura.