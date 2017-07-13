La FIFA levanta la suspensión a la Federación Sudanesa de Fútbol

El Bureau del Consejo de la FIFA ha levantado el jueves 13 de julio la suspensión que pesaba sobre la Federación Sudanesa de Fútbol (SFA, por sus siglas en inglés) por no cumplir con las obligaciones estipuladas en los artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA a consecuencia de un decreto emitido el pasado 2 de junio por el subsecretario del Ministerio de Justicia de Sudán.