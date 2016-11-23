La FIFA estrena plataforma de diálogo para sus federaciones miembro

Los lunes y martes 22 y 23 de noviembre, la FIFA celebró en París su primera cumbre ejecutiva de fútbol, una de las iniciativas clave dentro de las reformas de la FIFA. La serie de cumbres reunirá a presidentes y secretarios generales de las federaciones miembro para discutir sobre cuestiones estratégicas y servirá de plataforma de discusión, debate e intercambio de conocimientos.

"Es importante que en el futuro las decisiones de la FIFA no se dicten desde arriba sino que emanen de quienes trabajan y organizan el fútbol en sus países día a día, y por ese motivo es importante que escuchemos sus comentarios y experiencias para desarrollar nuestros programas", explicó el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Las cumbres reúnen a los representantes de unas 20 federaciones miembro y están repartidas en dos sesiones de medio día cada una realizadas en un contexto informal para favorecer el diálogo abierto y constructivo. La reunión inaugural de París congregó a las directivas de los países francófonos de África, Europa, el Caribe y Oceanía, y en ella pudo escucharse una gran variedad de experiencias.

"Hemos disfrutado de un ambiente familiar y de afinidad futbolística, así como de discusiones en profundidad —afirmó el presidente de la Federación de Fútbol de Haití Yves Jean-Bart—. "He escuchado los comentarios de colegas africanos que me han mostrado que el mundo del fútbol se parece en todas partes y que todos nos enfrentamos a las mismas dificultades. Opino que deberíamos conocernos mejor, comprendernos mejor, valorarnos más los unos a los otros y probablemente llevar a cabo proyectos juntos".

El punto principal del orden del día en la cumbre de Paris fue el nuevo programa de desarrollo de la FIFA, Forward, que ha despertado un gran interés y ha motivado numerosas preguntas entre las federaciones miembro. "Hoy podemos observar que el Programa Forward logrará mejoras en el ámbito de la gobernanza y la gestión de las federaciones miembro. Gracias a Forward, podemos restructurar la administración de una federación miembro de pies a cabeza", expuso el presidente de la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo y miembro del Consejo de la FIFA Constant Omari.

"Nos ofrece la oportunidad de dar y recibir feedbacksobre proyectos y programas. Podemos aclarar ciertos puntos y comprender mejor algunos temas que generaban dudas", explicó Jean-Bart.

"Los programas presentados por la FIFA son muy interesantes, extremadamente positivos —añadió el Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graet—. Pienso que, en un periodo de tiempo bastante breve, la FIFA ha sacado adelante muchísimo trabajo. Veo que la FIFA comparte por naturaleza y eso me gusta. Todas las federaciones más pequeñas y desfavorecidas realmente la necesitan".