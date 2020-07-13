La FIFA aplaude la decisión de la justicia brasileña de rechazar la demanda de Spuni   

En una decisión motivada notificada a las partes el pasado 10 de julio, el Tribunal Estatal de Río de Janeiro ha desestimado en su integridad la demanda presentada contra la FIFA por la mercantil Spuni Comércio de Produtos Esportivos e Marketing LTDA («Spuni») relativa al uso del aerosol evanescente en los golpes francos.

En su sentencia, el tribunal concluyó que Spuni no presentó pruebas concluyentes de vulneración de patente y que la idea de crear un aerosol para los lanzamientos de falta no autorizaba a Spuni a impedir que otras empresas produjeran aerosoles similares con una composición química diferente; según el órgano judicial, era de esperar que aparecieran en el mercado productos alternativos, ya que el uso de aerosoles evanescentes en el fútbol era cada vez más habitual.