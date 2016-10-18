La FIFA amplía las sanciones impuestas a dos oficiales

La FIFA ha confirmado el martes 18 de octubre la ampliación al ámbito mundial de la sanción impuesta por la Federación Australiana de Fútbol a D. Zia Younan el pasado 6 de enero de 2015 por participar en actos que pervirtieron o hubieran podido pervertir el resultado de una apuesta, de un partido o de un imprevisto. Este oficial ha sido inhabilitado de por vida, por lo que ya no podrá participar en ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol.
Asimismo, la FIFA ha confirmado también la ampliación al ámbito mundial de la sanción impuesta el pasado 3 de febrero del corriente por la junta disciplinaria de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a D. Bootun Balkrishna por un caso de amaño de partidos. Este oficial ha sido inhabilitado por un periodo de cuatro años, en los que no podrá participar en ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol.
El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar estas sanciones al ámbito mundial de conformidad con los arts. 78, 1c) y 136 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA. Se han notificado las decisiones del presidente a las federaciones miembro correspondientes, así como a la AFC y la CAF.
Para más información, diríjanse a las confederaciones implicadas.