La FIFA amplía las sanciones impuestas a cuatro oficiales

La FIFA ha confirmado este 27 de septiembre la ampliación al ámbito mundial de las sanciones impuestas el pasado 30 de junio por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) a tres oficiales, dos de ellos acusados de amaño de partidos —los Sres. Thanom Borikut y Chaiya Mahapab—, y un tercero —el Sr. Mohammad Khalaf Salem Thiyabat— por las violaciones de la normativa vigente en materia de confidencialidad, reglas generales de conducta, lealtad, integridad y comportamiento ético. A los Sres. Thanom Borikut y Chaiya Mahapabas se les ha inhabilitado de por vida y no podrán participar en ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol. Por su parte, el Sr. Mohammad Khalaf Salem Thiyabat ha sido inhabilitado por un periodo de tres meses.

Además, la FIFA ha confirmado también la ampliación al ámbito mundial de la sanción impuesta por la Junta Disciplinaria de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) el pasado 3 de febrero al Sr. Edwardth Ndjadila, relativa a un acto de corrupción en el marco de la Liga de Campeones de la CAF de 2015. A este oficial se le ha suspendido por un periodo de ocho años, en los que no podrá participar en ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol.

El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar estas sanciones al ámbito mundial de conformidad con los arts. 78, 1c) y 136 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA. Se han notificado las decisiones del presidente a las federaciones miembro correspondientes, así como a la AFC y la CAF.